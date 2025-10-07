Reconocida actriz de “Brujas” y “Papi Ricky” reaparece tras brutal caída en escenario: terminó en Urgencias

Un mes después del accidente que alarmó al público en Curicó, la actriz Silvia Santelices, de 85 años, habló sobre el difícil episodio que vivió mientras participaba en una función de La Pérgola de las flores.

La intérprete se desplomó tras bambalinas, perdió la consciencia por algunos minutos y fue trasladada de urgencia al hospital local.

En el recinto asistencial, los médicos descartaron lesiones graves, confirmando que el golpe se concentró en la parte frontal derecha de su cabeza. Tras varios días de observación, la artista fue dada de alta y debió mantenerse en reposo.

En entrevista con Magazine Online, la actriz relató cómo ha sido este proceso: “Estoy mucho mejor, pero llevo diez días de reposo. Nunca había reposado tanto, nunca había estado tantas horas tendida sin hacer nada, viendo, reponiéndome. Realmente doy gracias a Dios, porque pude haberme quebrado la nariz, los dientes, un ojo. No me pasó nada”.

También recordó los instantes previos al accidente: “Venía terminando la escena de la peluquería, iba saliendo, y fuera del escenario, la parte de atrás es muy oscura, y metí el pie en un cordón atravesado. Ahí caí y no me acuerdo nada más, hasta que volví en mí, como una hora y media después, ya en el hospital”.

La intérprete, símbolo del teatro y la televisión chilena, manifestó su entusiasmo por volver a trabajar: “Espero no caerme de nuevo. Espero una función más, feliz y contenta”.

Silvia Santelices ha sido parte de producciones emblemáticas desde la primera teleserie chilena Los días jóvenes (1967) hasta Veinteañero a los 40 (2016), pasando por recordadas telenovelas como La madrastra, Los títeres, Fuera de control, Brujas, Papi Ricky y Soltera otra vez 2, consolidando una de las trayectorias más extensas de la escena nacional.