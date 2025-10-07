;

Reconocida actriz de “Brujas” y “Papi Ricky” reaparece tras brutal caída en escenario: terminó en Urgencias

La intérprete llegó a perder la consciencia.

Alejandro Basulto

Canal 13

Canal 13

Un mes después del accidente que alarmó al público en Curicó, la actriz Silvia Santelices, de 85 años, habló sobre el difícil episodio que vivió mientras participaba en una función de La Pérgola de las flores.

La intérprete se desplomó tras bambalinas, perdió la consciencia por algunos minutos y fue trasladada de urgencia al hospital local.

En el recinto asistencial, los médicos descartaron lesiones graves, confirmando que el golpe se concentró en la parte frontal derecha de su cabeza. Tras varios días de observación, la artista fue dada de alta y debió mantenerse en reposo.

Revisa también:

ADN

En entrevista con Magazine Online, la actriz relató cómo ha sido este proceso: “Estoy mucho mejor, pero llevo diez días de reposo. Nunca había reposado tanto, nunca había estado tantas horas tendida sin hacer nada, viendo, reponiéndome. Realmente doy gracias a Dios, porque pude haberme quebrado la nariz, los dientes, un ojo. No me pasó nada”.

También recordó los instantes previos al accidente: “Venía terminando la escena de la peluquería, iba saliendo, y fuera del escenario, la parte de atrás es muy oscura, y metí el pie en un cordón atravesado. Ahí caí y no me acuerdo nada más, hasta que volví en mí, como una hora y media después, ya en el hospital”.

La intérprete, símbolo del teatro y la televisión chilena, manifestó su entusiasmo por volver a trabajar: “Espero no caerme de nuevo. Espero una función más, feliz y contenta”.

Silvia Santelices ha sido parte de producciones emblemáticas desde la primera teleserie chilena Los días jóvenes (1967) hasta Veinteañero a los 40 (2016), pasando por recordadas telenovelas como La madrastra, Los títeres, Fuera de control, Brujas, Papi Ricky y Soltera otra vez 2, consolidando una de las trayectorias más extensas de la escena nacional.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad