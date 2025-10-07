;

Era embajador del Mundial 2026: arrestan a ex seleccionado mexicano por presunto abuso sexual a una menor

Omar Bravo, ídolo del club Chivas de Guadalajara, quedó en prisión preventiva.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images

El exfutbolista mexicano, Omar Bravo, de 45 años, fue detenido en la ciudad de Zapopan, en México, tras ser acusado de presunto abuso sexual a una menor.

Bravo, mundialista con la selección de México en Alemania 2006, quedó en prisión preventiva en el penal de Puente Grande, en Jalisco, donde permanecerá a la espera de una próxima audiencia el 10 de octubre.

Según informaron medios mexicanos, una adolescente de 17 años fue quien denunció formalmente al exjugador. La presunta víctima dice haber sufrido abuso sexual por parte de Omar Bravo desde 2019, cuando ella tenía 11 años.

La mujer denunció tocamientos y amenazas de parte del exfutbolista, situación que se habría repetido durante varios años. Además, la adolescente presentó pruebas, entre ellas, fotografías y videos grabados por ella misma.

Omar Bravo era embajador del Mundial 2026

Omar Bravo, considerado un ídolo de Chivas de Guadalajara, siendo el goleador histórico del club con 160 tantos, fue elegido para ser uno de los embajadores del Mundial 2026, torneo organizado por México, Estados Unidos y Canadá.

Juan José Frangie, encargado de la organización de la Copa del Mundo en la sede de Guadalajara, fue quien propuso a Bravo como embajador de la cita planetaria. Sin embargo, en diálogo con medios mexicanos, reconoció que podrían retirarle el nombramiento al exfutbolista.

“Falta mucho para el Mundial, lo que necesitamos saber es qué determina la Fiscalía. Todo lo va a determinar el juez y el procedimiento legal y, si Omar sale culpable, pues se quitará de la lista”, señaló Frangie.

“Tengo una amistad con Omar y desgraciadamente sucede esto. Ya es situación de la fiscalía que tome las medidas. Siempre fue un jugador muy disciplinado, muy tranquilo, que no tenía ningún vicio ni nada, es una gran sorpresa y una tragedia lo que está sucediendo”, agregó el político.

