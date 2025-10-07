Llegó el momento de la cantera: la formación que trabaja Colo Colo para el amistoso contra Puerto Montt
Fernando Ortiz prepara una oncena con jugadores que no han tenido muchos minutos en el torneo.
Este viernes 10 de octubre, Colo Colo enfrentará a Deportes Puerto Montt en el Estadio Chinquihue en un partido amistoso.
Los dirigidos por Fernando Ortiz buscarán sumar minutos de juego durante este receso por el Mundial Sub 20 y así llegar de la mejor forma al encuentro del Campeonato Nacional ante Coquimbo Unido, programado para el 19 de octubre.
Pese a no disputar competencias oficiales, los albos tendrán bajas importantes para este duelo de preparación: Vicente Pizarro y Lucas Cepeda con La Roja, Francisco Marchant y Nicolás Suárez con la Sub 20, y Javier Correa recuperándose de una lesión.
Por este motivo, el entrenador del “Cacique” optará por darle rodaje a canteranos y jugadores que no han tenido suficientes minutos en el torneo.
Teniendo esto en cuenta, según información de ADN Deportes, la formación que prepara Colo Colo para enfrentar a Puerto Montt sería: Eduardo Villanueva en el arco; Víctor Campos, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas y Daniel Gutiérrez en defensa; Arturo Vidal, Benjamín Pérez y Víctor Méndez en el mediocampo; y Leandro Hernández, Salomón Rodríguez y Cristián Riquelme en ataque.
