;

Llegó el momento de la cantera: la formación que trabaja Colo Colo para el amistoso contra Puerto Montt

Fernando Ortiz prepara una oncena con jugadores que no han tenido muchos minutos en el torneo.

Javier Catalán

Cristián Alvarado

FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Este viernes 10 de octubre, Colo Colo enfrentará a Deportes Puerto Montt en el Estadio Chinquihue en un partido amistoso.

Los dirigidos por Fernando Ortiz buscarán sumar minutos de juego durante este receso por el Mundial Sub 20 y así llegar de la mejor forma al encuentro del Campeonato Nacional ante Coquimbo Unido, programado para el 19 de octubre.

Pese a no disputar competencias oficiales, los albos tendrán bajas importantes para este duelo de preparación: Vicente Pizarro y Lucas Cepeda con La Roja, Francisco Marchant y Nicolás Suárez con la Sub 20, y Javier Correa recuperándose de una lesión.

Revisa también:

ADN

Por este motivo, el entrenador del “Cacique” optará por darle rodaje a canteranos y jugadores que no han tenido suficientes minutos en el torneo.

Teniendo esto en cuenta, según información de ADN Deportes, la formación que prepara Colo Colo para enfrentar a Puerto Montt sería: Eduardo Villanueva en el arco; Víctor Campos, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas y Daniel Gutiérrez en defensa; Arturo Vidal, Benjamín Pérez y Víctor Méndez en el mediocampo; y Leandro Hernández, Salomón Rodríguez y Cristián Riquelme en ataque.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad