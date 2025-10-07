Llegó el momento de la cantera: la formación que trabaja Colo Colo para el amistoso contra Puerto Montt

Este viernes 10 de octubre, Colo Colo enfrentará a Deportes Puerto Montt en el Estadio Chinquihue en un partido amistoso.

Los dirigidos por Fernando Ortiz buscarán sumar minutos de juego durante este receso por el Mundial Sub 20 y así llegar de la mejor forma al encuentro del Campeonato Nacional ante Coquimbo Unido, programado para el 19 de octubre.

Pese a no disputar competencias oficiales, los albos tendrán bajas importantes para este duelo de preparación: Vicente Pizarro y Lucas Cepeda con La Roja, Francisco Marchant y Nicolás Suárez con la Sub 20, y Javier Correa recuperándose de una lesión.

Por este motivo, el entrenador del “Cacique” optará por darle rodaje a canteranos y jugadores que no han tenido suficientes minutos en el torneo.

Teniendo esto en cuenta, según información de ADN Deportes, la formación que prepara Colo Colo para enfrentar a Puerto Montt sería: Eduardo Villanueva en el arco; Víctor Campos, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas y Daniel Gutiérrez en defensa; Arturo Vidal, Benjamín Pérez y Víctor Méndez en el mediocampo; y Leandro Hernández, Salomón Rodríguez y Cristián Riquelme en ataque.