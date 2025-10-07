;

Es un hecho: ANFP define el futuro de Nicolás Córdova al mando de La Roja tras el Mundial Sub 20

Según información de ADN Deportes, en Quilín ya tienen decidido qué hacer con el adiestrador, independiente lo que suceda ante México este martes.

Gonzalo Miranda

Eduardo Figueroa

Nicolás Córdova, entrenador de la Selección Chilena Sub 20

Nicolás Córdova, entrenador de la Selección Chilena Sub 20

Métricas más, métricas menos, el futuro de Nicolás Córdova al mando de la Selección Chilena de Fútbol Sub 20 está decidido. El adiestrador de La Roja, que juega el Mundial en nuestro país, continuará como el jefe de selecciones menores.

Según información de ADN Deportes, el ex jugador de Colo Colo y la Unión Española, entre otros, independiente lo que suceda con La Roja en la Copa del Mundo, continuará como el líder de las divisiones menores de Chile en Juan Pinto Durán.

La decisión se confirma con que, tras el Mundial, Córdova emigrará a Qatar para ser parte de la delegación de la Sub 17 que jugará la Copa del Mundo de la categoría en el país de Medio Oriente. Además, dirigirá a La Roja adulta en su amistoso ante Rusia del 11 de noviembre.

Tras todos esos desafíos, habrá una evaluación por parte de la mesa directiva que encabeza Pablo Milad, pero lo cierto es que, mientras la actual dirigencia esté al mando del fútbol chileno, Córdova seguirá siendo el líder del fútbol formativo de La Roja.

Pese al voto de confianza, la decisión de la ANFP también está centrada en otro punto no menos importante: perdió toda opción de hacerse cargo, oficialmente, de la Selección Chilena Adulta.

