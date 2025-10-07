;

VIDEO. “He demostrado que puedo dar el salto”: Lucas Cepeda reconoce su interés en haber dejado Colo Colo a mitad de año

El extremo de los albos apuntó a “dar pasos” en el extranjero tras su frustrada salida del club en el último mercado de fichajes.

Carlos Madariaga

“He demostrado que puedo dar el salto”: Lucas Cepeda reconoce su interés en haber dejado Colo Colo a mitad de año

“He demostrado que puedo dar el salto”: Lucas Cepeda reconoce su interés en haber dejado Colo Colo a mitad de año / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Lucas Cepeda era, sin duda, el gran nombre a dejar Colo Colo en el mercado de fichajes de invierno en Chile.

Sin embargo, pese a que su nombre sonó en clubes de Italia y España, terminó quedándose en el “Cacique”, aun cuando el ex Santiago Wanderers reconoció que su intención era dejar el club.

Revisa también:

ADN

Tenía pensado en mi cabeza salir, pero no se dio. A veces son asi las cosas, los tiempos de Dios son perfectos y ojalá se dé en algún momento”, reconoció en diálogo con TNT Sports, valorando a su vez el seguir en el elenco popular.

“Estoy feliz en Colo Colo y voy a dar lo máximo para apoyar al equipo y clasificar a las copas, ojalá a la Libertadores”, planteó en torno a sus objetivos, ya pensando en irse a final de año.

“No es por ser arrogante ni nada, pero creo que he demostrado que puedo dar el salto e ir a medirme afuera. Siempre hay que ir dando pasos, tengo que darlo para ver de qué estoy hecho como jugador”, cerró Lucas Cepeda.

