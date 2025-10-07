La arena para shows que llegará a Sudamérica con capacidad para 18 mil personas: competencia para el Movistar y Claro en Chile / Live Nation

En los últimos días se anunció la construcción del Lima Music Arena, un nuevo recinto techado para espectáculos en vivo que busca ampliar la oferta de este tipo de espacios en Sudamérica.

Como su nombre lo indica, se trata de una edificación que estará ubicada en la capital de Perú y que ya proyecta una cifra ambiciosa: una capacidad para 18.500 espectadores.

Si se compara con el Movistar Arena, en Chile, el nuevo recinto lo supera. La instalación ubicada en el Parque O’Higgins tiene una capacidad máxima de 15.500 personas.

En paralelo, el nuevo Claro Arena, estadio que desde su concepción se planteó, además, como sede de shows musicales, corre con mayor ventaja, ya que puede recibir 20 mil espectadores. Eso sí, no tiene techo.

Volviendo al país vecino, la empresa Live Nation, encargada del proyecto, aseguró que una vez que todo esté en marcha el recinto acogerá más de 100 conciertos al año, con la participación de artistas tanto nacionales como internacionales.

El objetivo es convertir ese lugar en un verdadero referente dentro de la escena musical. Su ubicación específica será en distrito de Santiago de Surco, en la Explanada Olguín, junto a un centro comercial llamado Jockey Plaza.

“Lima es un mercado clave para nosotros y estamos convencidos de que Lima Music Arena acercará a los mejores artistas del mundo a esta comunidad de fanáticos de la música que no deja de crecer”, dijo Michael Rapino, CEO de Live Nation

Si el plan avanza según lo previsto, la inauguración debería concretarse a mediados de 2028. Se promete una acústica de primer nivel, buena visibilidad desde todos los sectores y, como es habitual en este tipo de recintos, una amplia oferta gastronómica.