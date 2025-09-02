Así será el gigantesco mall de 14 niveles que se construirá en Santiago: proyecto costará US$200 millones

Actualmente, en distintas parte de Chile se construyen o amplían varios centros comerciales, impulsados por empresas como Parque Arauco y Mall Plaza.

Eso sí, uno de los más ambiciosos podría ser el Mall Vivo Santiago, proyecto que llegaría a la comuna de Ñuñoa en la capital de la región Metropolitana.

En detalle, el centro comercial tendrá siete pisos, siete subterráneos y una torre de departamentos de 22 niveles para arriendo y apart hotel.

En cifras, el proyecto contempla una inversión de US$200 millones para edificarse en un predio que supera las dos hectáreas, estando limitado por la Av. Vicuña Mackenna y Carlos Bittborn.

A pasos del Metro de Santiago, con conexión directa a la estación Ñuble, una vez que la construcción esté lista contará con locales comerciales, supermercado, restaurantes, gimnasio, cine y consultas médicas.

En total, la superficie edificada superará los 217 mil metros cuadrados. Ahí también se albergarán 2.5000 estacionamientos.

Pulso aseguró que la iniciativa sumó un nuevo socio recientemente. La constructora e inmobiliaria Salfacorp se sumó a Vivo SpA y a la aseguradora Confuturo.

El mismo medio precisó que hasta hace poco la idea solo estaba avanzando en trabajos de demolición, excavaciones, obras de reforzamiento de anclajes e inicio de fundaciones.

Fue en el año 2019 cuando Vivo ingresó todo al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). El proceso se alargó ante quejas de vecinos del sector y de la municipalidad.

La memoria de Vivo, publicada en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) mencionó que la apertura se espera para el año 2029, pero eso aún está por verse. La firma señaló a LT que los plazos para poner en operación son indefinidos.

Así será el Mall Vivo Santiago

