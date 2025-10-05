El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Luego de una espera cargada de ansiedad y grandes expectativas, Ricky Martin inauguró la faceta artística del Claro Arena con su primer show realizado la noche del pasado sábado 4 de octubre.

La velada estuvo cargada de romanticismo, emociones y un toque infaltable de fiesta que hicieron que sus fanáticos disfrutaran al más alto nivel.

Tal como se esperaba desde el recinto, algunos puntos a destacar fueron la iluminación de vanguardia, visuales envolventes, la calidad de audio para banda en vivo y muchos otros aspectos técnicos.

Cada detalle del espectáculo estaba calibrado para mantener la energía por lo más alto y para conectar emocionalmente con el público.

De todos los hitos de la noche, hubo uno que sobrepasó lo musical: el momento de Vuelve. La balada, cargada de melancolía y nostalgia, fue el momento elegido para el fan-action que se sintió en cada rincón del recinto.

Mientras el puertorriqueño interpretaba uno de sus grandes éxitos, los asistentes al show iluminaron el estadio con sus flashes proyectados en globos blancos, creando una atmósfera única que sorprendió al propio artista.

Ricky, al percibir esto, bajó un poco el ritmo, se permitió mirar a la audiencia, detenerse unos segundos para contemplar antes de retomar.

Hay que recordar que la noche de este domingo 5 de octubre se desarrollará la segunda fecha.