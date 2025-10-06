Vuelve la lluvia a Santiago: expertos alertan más de 3 mm de agua este fin de semana / Hans Scott

Después de varios días con cielo nublado y temperaturas cálidas, la capital podría volver a recibir lluvias, según el Instituto Meteorológico de Noruega, que publicó su más reciente actualización.

Según el informe, Santiago registraría un total de 3,3 milímetros de agua caída durante la jornada, iniciando las precipitaciones durante la madrugada y extendiéndose hasta la tarde del mismo día.

¿Cuándo llovería y cuánto?

El organismo europeo prevé que las lluvias comiencen el sábado 11 de octubre entre las 03:00 y las 09:00 horas, aunque en ese primer tramo solo se acumularía 0,1 mm de agua.

El período más intenso llegaría entre las 09:00 y las 15:00 horas, cuando podrían caer hasta 3,2 mm adicionales, afectando principalmente al Gran Santiago y sectores precordilleranos.

El pronóstico también anticipa un descenso importante en las temperaturas:

Mínima : 8°C

: 8°C Máxima: 14°C

Esto marcará un cambio notorio respecto al viernes 10, jornada en la que se esperan máximas cercanas a los 22°C, según el mismo informe.