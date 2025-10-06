;

Vuelve la lluvia a Santiago: expertos alertan más de 3 mm de agua este fin de semana

El Instituto Meteorológico de Noruega adelantó nuevas precipitaciones para la Región Metropolitana.

Javiera Rivera

Vuelve la lluvia a Santiago: expertos alertan más de 3 mm de agua este fin de semana

Vuelve la lluvia a Santiago: expertos alertan más de 3 mm de agua este fin de semana / Hans Scott

Después de varios días con cielo nublado y temperaturas cálidas, la capital podría volver a recibir lluvias, según el Instituto Meteorológico de Noruega, que publicó su más reciente actualización.

Según el informe, Santiago registraría un total de 3,3 milímetros de agua caída durante la jornada, iniciando las precipitaciones durante la madrugada y extendiéndose hasta la tarde del mismo día.

¿Cuándo llovería y cuánto?

El organismo europeo prevé que las lluvias comiencen el sábado 11 de octubre entre las 03:00 y las 09:00 horas, aunque en ese primer tramo solo se acumularía 0,1 mm de agua.

El período más intenso llegaría entre las 09:00 y las 15:00 horas, cuando podrían caer hasta 3,2 mm adicionales, afectando principalmente al Gran Santiago y sectores precordilleranos.

Revisa también

ADN

El pronóstico también anticipa un descenso importante en las temperaturas:

  • Mínima: 8°C
  • Máxima: 14°C

Esto marcará un cambio notorio respecto al viernes 10, jornada en la que se esperan máximas cercanas a los 22°C, según el mismo informe.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad