Río atmosférico llega con intensas lluvias a Chile: sistema frontal dejará más de 150 mm de agua / iiievgeniy

Debido al avance de un río atmosférico, el sur de Chile podría registrar la caída de más de 150 mm de lluvia.

Según informa Meteored, este episodio meteorológico alcanzará una categoría entre 2 y 3 (de un máximo de 5), por lo que se espera que las precipitaciones causen un importante impacto.

Este río atmosférico se desarrollará a contar de este martes 7 de octubre, y se podría extender hasta la madrugada del jueves 9.

Más de 150 mm: río atmosférico llega a Chile con intensas lluvias

Según el portal meteorológico, este río atmosférico dejará intensas lluvias en la región de Aysén, y podrían caer entre 80 y 160 mm de agua.

Por lo mismo, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por precipitaciones que podrían dejar más de 50 mm diarios en zonas como Coyhaique, Valle Simpson, Balmaceda, Ñirehuao y Río Cisnes.