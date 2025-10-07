Gira Teletón 2025: anuncian las fechas, ciudades, artistas y el regreso del tren al sur de Chile

La Gira Teletón 2025 volverá a recorrer Chile entre el 4 y el 22 de noviembre, con un renovado itinerario que incluirá nuevas ciudades, espectáculos gratuitos y el esperado regreso del tren que acompañará a artistas y animadores desde Estación Central hasta Los Lagos.

El evento se desarrollará en dos etapas: del 4 al 8 de noviembre en la zona norte, y del 18 al 22 de noviembre en el sur, con un receso intermedio por las elecciones presidenciales y parlamentarias.

Esta iniciativa busca motivar a la ciudadanía para la cruzada principal que se realizará el 28 y 29 de noviembre, en beneficio de más de 32 mil familias que se rehabilitan en los institutos Teletón de Arica a Aysén.

El regreso del tren de la Gira Teletón, gestionado junto a EFE, será uno de los hitos del año. El convoy contará con tres coches para 135 pasajeros, además de vagones comedor, bodega y generador, transportando a artistas, animadores e influencers a lo largo del país.

Entre los artistas confirmados, destacan Polimá Westcoast, Zúmbale Primo, La Combo Tortuga, Paula Rivas, Tomo como Rey y King Savagge, junto a espectáculos infantiles como Pulentos, Sinergia Kids con la Tía Pucherito y El Mundo de Christell.

También participarán rostros embajadores como Millaray Viera, José Miguel Viñuela, Juan Pablo Queraltó, Daniel Fuenzalida, Rafael Araneda y Eduardo Fuentes. A ellos se sumarán influencers como Tati Fernández, Carlos Meneses, Scarlette Gálvez (Eskarcita) y Gastón Guerrero (Julitroz), quienes realizarán transmisiones desde distintas ciudades.

Los espectáculos comenzarán a las 18:00 horas en cada destino. La gira visitará Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, Ovalle, Curicó, Concepción, Temuco, Valdivia y Castro, con actividades locales en Rengo, Lautaro y Máfil.