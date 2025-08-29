;

VIDEO. Teletón 2025: confirman artistas para el cierre y estrenan himno interpretado por reconocida cantante chilena

Además, diferentes famosos se hicieron presentes en el lanzamiento de la campaña de este año, llamada “Tu corazón, es el corazón de la Teletón”.

Alejandro Basulto

&quot;Tu corazón&quot;, himno de la Teletón 2025

"Tu corazón", himno de la Teletón 2025

03:13

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El lanzamiento de la campaña de la Teletón 2025 se llevó a cabo este viernes, marcando oficialmente el comienzo de la cruzada solidaria que se vivirá el 28 y 29 de noviembre bajo el lema “Tu corazón, es el corazón de la Teletón”.

El evento reunió a rostros de la televisión, influencers y artistas, además de la presentación estelar de Mario Kreutzberger, símbolo histórico de la iniciativa.

Entre los momentos más destacados estuvo la interpretación del nuevo himno oficial Tu corazón, en voz de Myriam Hernández, que emocionó a todos los asistentes.

Revisa también:

ADN

Durante la jornada también se recordó el regreso del cierre de campaña al Estadio Nacional, recinto que recibirá nuevamente la tradicional noche final después de dos años de ausencia. La dirección general del programa de 27 horas estará a cargo de Juan Pablo González.

Artistas y famosos confirmados para el 28 y 29 de noviembre

El cartel de invitados incluirá figuras internacionales como Pablo Alborán, junto a los ya confirmados Cristian Castro, Emmanuel, Manuel Mijares, Yuri, Lucero y Ana Torroja.

Desde Chile estarán presentes: María José Quintanilla, Francisca Valenzuela, Zúmbale Primo, Emilia Dides, Nico Ruiz, Brayon, Jere Klein, Katteyes, además del humor de Stefan Kramer.

En el arranque también participaron los influencers Tati Fernández, Carlos Meneses y Thammy Palma, quienes buscarán expandir el mensaje solidario en plataformas digitales.

La jornada incluyó la participación de Alan García Gaete, niño embajador 2025, quien protagonizó la obertura junto al doctor Sebastián Ugarte.

La lista de animadores quedó definida por cada canal de televisión: Canal 13 con Martín Cárcamo, Karla Constant, Francisco Saavedra y Priscilla Vargas; CHV con Diana Bolocco, Emilia Daiber, Julián Elfenbein y Juan Pablo Queraltó; Mega con Karen Doggenweiler, José Antonio Neme, Rodrigo Sepúlveda y Tonka Tomicic; TVN con Carmen Gloria Arroyo, Eduardo Fuentes, Daniel Fuenzalida y María Luisa Godoy.

Y TV+ con Eva Gómez, Ivette Vergara, Julia Vial y José Miguel Viñuela. Además, Rafael Araneda, Angélica Castro, Millaray Viera y Luis Jara participarán como animadores oficiales de la Teletón.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad