El lanzamiento de la campaña de la Teletón 2025 se llevó a cabo este viernes, marcando oficialmente el comienzo de la cruzada solidaria que se vivirá el 28 y 29 de noviembre bajo el lema “Tu corazón, es el corazón de la Teletón”.

El evento reunió a rostros de la televisión, influencers y artistas, además de la presentación estelar de Mario Kreutzberger, símbolo histórico de la iniciativa.

Entre los momentos más destacados estuvo la interpretación del nuevo himno oficial Tu corazón, en voz de Myriam Hernández, que emocionó a todos los asistentes.

Durante la jornada también se recordó el regreso del cierre de campaña al Estadio Nacional, recinto que recibirá nuevamente la tradicional noche final después de dos años de ausencia. La dirección general del programa de 27 horas estará a cargo de Juan Pablo González.

Artistas y famosos confirmados para el 28 y 29 de noviembre

El cartel de invitados incluirá figuras internacionales como Pablo Alborán, junto a los ya confirmados Cristian Castro, Emmanuel, Manuel Mijares, Yuri, Lucero y Ana Torroja.

Desde Chile estarán presentes: María José Quintanilla, Francisca Valenzuela, Zúmbale Primo, Emilia Dides, Nico Ruiz, Brayon, Jere Klein, Katteyes, además del humor de Stefan Kramer.

En el arranque también participaron los influencers Tati Fernández, Carlos Meneses y Thammy Palma, quienes buscarán expandir el mensaje solidario en plataformas digitales.

La jornada incluyó la participación de Alan García Gaete, niño embajador 2025, quien protagonizó la obertura junto al doctor Sebastián Ugarte.

La lista de animadores quedó definida por cada canal de televisión: Canal 13 con Martín Cárcamo, Karla Constant, Francisco Saavedra y Priscilla Vargas; CHV con Diana Bolocco, Emilia Daiber, Julián Elfenbein y Juan Pablo Queraltó; Mega con Karen Doggenweiler, José Antonio Neme, Rodrigo Sepúlveda y Tonka Tomicic; TVN con Carmen Gloria Arroyo, Eduardo Fuentes, Daniel Fuenzalida y María Luisa Godoy.

Y TV+ con Eva Gómez, Ivette Vergara, Julia Vial y José Miguel Viñuela. Además, Rafael Araneda, Angélica Castro, Millaray Viera y Luis Jara participarán como animadores oficiales de la Teletón.