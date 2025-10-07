Popular programa de TV+ pierde a uno de sus rostros: “El espacio tomó un vuelco que es un poco ajeno”
A pesar de la química que mostró con el resto del equipo, decidió dar un paso al costado.
Nicolás Solabarrieta confirmó su salida del programa Noche de Suerte de TV+, espacio que compartía con Vale Saini y Joaquín Zim. Su decisión, explicó, responde al nuevo enfoque que tomó el formato en las últimas semanas.
Durante la más reciente emisión, el exparticipante de Tierra Brava anunció en pantalla: “Es un capítulo especial, es un capítulo nostálgico, es mi último capítulo que los acompaño acá en Noche de Suerte”.
Tras ello, el hijo de Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta expresó: “Quería aprovechar de agradecerle a cada uno de ustedes en sus casas por habernos acompañado, por haber estado conmigo, a toda la gente que me siguió en Instagram, que me vio en el reality, que me acompañó acá en Noche de Suerte, se lo quiero agradecer de todo, de todo corazón”.
“Fueron noches maravillosas con mis compañeros, con Zim, con Valentina, con toda la gente tras bambalinas que no saben el inmenso trabajo que hacen día a día para que este programa salga como sale”, añadió.
Al explicar su decisión, el conductor señaló: “Las razones del caso son porque el programa tomó un vuelco que es un poco ajeno a lo que yo estoy acostumbrado a hacer, un poquito ajeno a lo que son los proyectos de mi vida y, por tanto, tomamos una decisión en conjunto con el programa de dar un paso al costado”.
Antes de despedirse, adelantó: “Yo tengo otros proyectos, ya me verán de vuelta en televisión, me verán en mis redes sociales, así que no es que me pierdo, sino que por un tiempito me voy de la televisión. Voy a estar un poquito alejado”.
