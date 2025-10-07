;

VIDEO. Gilberto Mora y el triunfo sobre La Roja: “Supimos manejar los tiempos muy bien”

La gran figura de México no anotó, pero hizo notar su calidad en Valparaíso al asistir en el primer gol.

Carlos Madariaga

Bastián Lizama

Gilberto Mora y el triunfo sobre La Roja: “Supimos manejar los tiempos muy bien” / Hector Vivas - FIFA

México se impuso con suma contundencia en los octavos de final del Mundial Sub 20 para eliminar a Chile.

La gran figura de los aztecas, Gilberto Mora, no pudo anotar, pero igualmente entregó una asistencia en el primero de los cuatro tantos del cuadro norteamericano.

“Jugamos muy bien este partido. Supimos manejar los tiempos muy bien. Agradecido con el grupo, se hizo un gran partido”, explicó en los micrófonos de ADN el volante de 16 años.

Al margen de no haber podido convertir, Gilberto Mora fue parte del excelente engranaje ofensivo de México, en un contexto donde ya los grandes clubes de Europa están posando sus ojos en él.

“Trato de disfrutar cada momento con mis compañeros, mostrar en la cancha mi fútbol y ser feliz dentro del campo”, cerró el jugador de los Xolos de Tijuana.

