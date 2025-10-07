Deportes Concepción se queda con el título del “Penquistao” / Daniel Pino/UnoNoticias

Este martes se terminó la disputa de la Copa Biobío, torneo amistoso de elencos de la región, bautizada en redes sociales como el “Penquistao”, donde Deportes Concepción y Huachipato definieron al campeón.

9.275 espectadores llegaron al Ester Roa Rebolledo para ser testigos del encuentro entre lilas y siderúrgicos

Con un plantel de Huachipato algo más dosificado, considerando que jugaron la semifinal de Copa Chile el fin de semana, Deportes Concepción aprovechó aquello en cuanto al inicio del juego.

Fue así como al minuto 19, Carlos Escobar aprovechó un centro rasante para el 1-0 de los penquistas.

🔥EL PATRRRRRRON APARECE EN LA FINAL🔥

Carlos Escobar recibió un centro raso en el área chica y ahí no perdona el PATRÓN de Concepción. 1-0 lo gana el León de Collao



Carlos Escobar recibió un centro raso en el área chica y ahí no perdona el PATRÓN de Concepción. 1-0 lo gana el León de Collao — La Liga 2D (@laliga2d) October 7, 2025

Con el desarrollo del partido, el cuadro lila supo mantener a raya al cuadro de Talcahuano, abrochando el triunfo con que se coronaron con la primera edición de este campeonato amistoso.