“¡Ese Chile no pica!”: la burlesca reacción de la prensa mexicana tras la goleada a La Roja en el Mundial Sub 20

Los medios aztecas se tomaron este partido como una revancha del 7-0 sufrido en la Copa América de 2016.

Para México, golear a Chile no supuso solamente avanzar a los cuartos de final del Mundial Sub 20 y dejar a La Roja en el camino; también se lo tomaron como una especie de revancha por el 7-0 sufrido ante la Generación Dorada en la Copa América 2016.

Muestra de aquello fue la reacción de la prensa mexicana una vez terminado el encuentro, que se tomó ciertas licencias para cargar contra los dirigidos por Nicolás Córdova.

“¡Ese Chile no pica!”, escribió en su titular Récord, mientras que en su bajada complementaron: “El equipo mexicano no tuvo piedad de los chilenos en Valparaíso para clasificar a la siguiente ronda”.

Paso similar tomó Medio Tiempo, que calificó el encuentro disputado en el Elías Figueroa Brander de Valparaíso como: “¡Un paseo! México avanzó a Cuartos de Final tras superar con categoría a Chile”.

Por otro lado, en ESPN México recordaron las burlas previas de los hinchas chilenos hacia los jugadores del “Tri”:“En Chile, intentaron calentar el juego contra México. Juegos de palabras como el de “Mermelada de Mora” o desdén en contra de los dirigidos por Eduardo Arce, terminaron en silencio en el estadio de Valparaíso”, escribieron.

