FOTOS. FIFA presenta el balón del Mundial 2026: el nombre que llevará, qué significa y cuál es su precio

El esférico tiene tres colores, que representan a cada uno de los tres países donde se desarrollará la Copa del Mundo.

A casi ocho meses para el inicio del Mundial 2026, la FIFA y Adidas presentaron el balón oficial de la Copa del Mundi que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

El esférico lleva el nombre de “Trionda” (que significa “tres ondas”) y tiene tres colores, que representan a cada uno de los tres países donde se desarrollará la cita planetaria. Además, está acompañado de figuras emblemáticas de los países organizadores.

El color verde representa a México, junto con un águila; mientras que el rojo y una hoja de arce hace lo mismo con Canadá. En tanto, Estados Unidos tiene el color azul, junto con las estrellas de los estados que componen ese país.

El balón, además, contiene un chip que facilitará la comunicación de los árbitros con el VAR. En especifico, tendrá un sensor de movimiento que transmitirá al VAR datos en tiempo real, con el objetivo de tomar decisiones arbitrales más certeras.

El precio que tiene el balón del Mundial 2026

El balón oficial, Trionda Pro, utilizado en los partidos del Mundial, tiene un costo de $149.990 pesos chilenos. Sin embargo, la marca alemana ha lanzado alternativas más accesibles.

Entre ellas, el TRIONDA Competition ($79.990), el TRIONDA League ($34.990), el TRIONDA Training ($24.990) y el TRIONDA Club ($19.990).

Para los más pequeños, el TRIONDA Mini cuesta $14.990, mientras que los aficionados al futbol sala pueden optar por el TRIONDA Pro Sala ($59.990).

