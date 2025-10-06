“Clubes al borde de la quiebra”: Segunda División Profesional lanza comunicado a la ANFP para salvar su liga / Oscar Guerra

La Segunda División Profesional se encuentra en una crisis económica y deportiva desde hace mucho tiempo y, para salir de aquello, hoy lanzaron un comunicado con peticiones hacia la ANFP con respecto a su liga.

A través de las redes sociales, los 13 equipos de la tercera categoría del fútbol chileno, señalaron: “Mientras Chile celebra la fiesta del Mundial Sub 20, el fútbol profesional vive una realidad muy distinta: clubes al borde de la quiebra, atrapados en un modelo deportivo y financiero insostenible que pone en riesgo su continuidad y los cientos de puestos de trabajo que hoy genera la Segunda División”.

“Ante esta situación, los 13 clubes de la categoría hemos presentado a la ANFP una propuesta integral para la temporada 2026, que busca contribuir parcialmente a aliviar la crisis estructural que atraviesa la división y avanzar hacia un modelo más sostenible para el fútbol chileno”, agregaron.

Materializando la propuesta, comentan: “El proyecto contempla un nuevo formato de campeonato que permitirá mantener la emoción hasta el final de la temporada, garantizando más competencia y atractivo deportivo, junto con una Copa paralela que aumentará el número de partidos dentro del mismo período anual”.

Apuntando al ente rector del fútbol chileno, continuaron: “Solicitamos a la ANFP una respuesta formal y una instancia de conversación antes del 15 de octubre, considerando que son muchas las inquietudes planteadas por los clubes que aún no han sido atendidas”.

“Confiamos en que esta vez prevalecerá el diálogo y la búsqueda de soluciones conjuntas. De no recibir respuesta dentro de los plazos solicitados, los clubes evaluaremos otras alternativas de acción destinadas a proteger el presente y el futuro de la Segunda División Profesional, siempre dentro de un marco institucional y de respeto hacia el fútbol chileno”, sentenciaron los clubes.