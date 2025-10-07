;

“Mi hijo perdió el riñón izquierdo y me cuestioné que él pudiera jugar, pero nació con la pelota en los pies, tiene un don”

Manuel Neira abordó la historia de superación de su hijo Santiago, quien le dio el triunfo a Colo Colo en la final de la categoría Sub 11 ante la UC.

El exfutbolista chileno, Manuel Neira, abordó la historia de superación de su hijo Santiago, quien el pasado sábado brilló en la final de la categoría Sub 11 entre Colo Colo y Universidad Católica: marcó el gol que le dio el triunfo a los albos.

“Este gol fue un desahogo y también un premio para él por todo lo que ha debido luchar desde que nació”, partió señalando el otrora goleador del “Cacique”, en diálogo con LUN.

“Santiago nació con una insuficiencia renal y le tuvieron que hacer tres operaciones, de hecho, perdió el riñón izquierdo. Por eso yo siempre me cuestioné que Santiago pudiera jugar”, confesó “Manolete” sobre la situación médica de su hijo.

En la misma línea, Neira recordó: “El doctor me dijo que Santiago no podría hacer deportes de riesgo, como el rugby, o de mucho contacto. Pero Santi también nació con una pelota en los pies y siempre le dije a mi señora que, a pesar de sus operaciones, él tenía un don”.

Además, el ex Colo Colo aseguró que, junto a su hijo Santiago, han tenido que enfrentar algunos prejuicios. “No ha sido fácil, porque obviamente en este país ser ‘el hijo de’ es complicado, porque se viene a la cabeza inmediatamente que hay pituto, que hay cuña y todas esas cosas”, sostuvo.

“Yo creo que Santi, para la edad que tiene, ha tenido que ser muy fuerte para sortear todo este tipo de cosas. Pero él se ha ganado su espacio en Colo Colo con esfuerzo y a punta de goles, que es lo que trato de inculcarle a él”, concluyó.

