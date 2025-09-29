;

Confirman fecha y sede para la final del “Penquistao” entre Huachipato y Deportes Concepción

Ambos conjuntos llegan invictos al partido consagratorio de la Copa Biobío.

Javier Catalán

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS / Daniel Pino/UnoNoticias

La Copa Biobío, torneo amistoso conformado por equipos de la región y que fue bautizado en redes sociales como el “Penquistao”, ya tiene fecha y sede confirmada para su final.

Huachipato y Deportes Concepción disputarán el partido consagratorio el próximo martes 7 de octubre en el estadio Ester Roa Rebolledo.

Revisa también:

ADN

Los “acereros”, que partían como favoritos al ser el único equipo de Primera División, se instalaron en la final tras ganar sus dos partidos de la fase de grupos ante Universidad de Concepción y Naval de Talcahuano.

Por su parte, el “León de Collao” avanzó tras vencer a Lota Schwager y empatar sin goles frente a Comunal Cabrero.

Así las cosas, la final de la Copa Biobío se disputará en medio de las fechas 26 y 27 de la Primera B, donde Deportes Concepción tenía puesto su foco antes del desarrollo de este torneo amistoso.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad