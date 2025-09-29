Confirman fecha y sede para la final del “Penquistao” entre Huachipato y Deportes Concepción

La Copa Biobío, torneo amistoso conformado por equipos de la región y que fue bautizado en redes sociales como el “Penquistao”, ya tiene fecha y sede confirmada para su final.

Huachipato y Deportes Concepción disputarán el partido consagratorio el próximo martes 7 de octubre en el estadio Ester Roa Rebolledo.

Los “acereros”, que partían como favoritos al ser el único equipo de Primera División, se instalaron en la final tras ganar sus dos partidos de la fase de grupos ante Universidad de Concepción y Naval de Talcahuano.

Por su parte, el “León de Collao” avanzó tras vencer a Lota Schwager y empatar sin goles frente a Comunal Cabrero.

Así las cosas, la final de la Copa Biobío se disputará en medio de las fechas 26 y 27 de la Primera B, donde Deportes Concepción tenía puesto su foco antes del desarrollo de este torneo amistoso.