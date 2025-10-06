El icónico noticiario de títeres chileno 31 Minutos debutó este lunes 6 de octubre en el canal de YouTube de NPR Music, marcando su primera presentación en Estados Unidos dentro del ciclo “El Tiny Takeover”, dedicado a celebrar el Mes de la Música Latina.

Con una puesta en escena llena de humor y música en vivo, el grupo liderado por Álvaro Díaz y Pedro Peirano transformó la oficina-estudio de NPR en Washington D. C. en un verdadero set de Titirilquén.

Entre solos de guitarra envueltos en neblina y coros que mezclaron rock y ternura, los personajes —Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Patana y compañía— ofrecieron un show “impactante”, según adelantaron en redes sociales.

Antes del estreno, Tulio Triviño publicó un video desde la capital estadounidense en tono humorístico: “¡Amigos! Por fin he llegado a Washington. Lugar famoso por el Capitolio, el Lago de los Cisnes patos y, próximamente, del Tiny Desk de 31 Minutos. ¡No se lo pierdan!”. El registro se volvió viral, anticipando la expectación por el debut del noticiario más querido de Chile.

Con esta presentación, 31 Minutos se suma a la lista de artistas nacionales que han pasado por las célebres sesiones acústicas de NPR, como Mon Laferte, Ana Tijoux y Rubio.

Su llegada al Tiny Desk marca un nuevo hito para el programa que, desde su estreno hace más de dos décadas, ha logrado trascender fronteras y generaciones con su irreverencia, crítica social y humor absurdo. Hasta el momento, a una hora de su estreno, el registro supera las 15 mil visitas.

El Tiny Desk de 31 Minutos ya está disponible en el canal oficial de NPR Music en YouTube.