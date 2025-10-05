;

VIDEO. “Quedó impactante, no se lo pierdan”: Tulio Triviño llega a EE.UU. y adelanta lo que será el Tiny Desk de 31 Minutos

El equipo publicó un video desde Washington D.C. para anunciar el esperado estreno del concierto en el canal de NPR Music este lunes 6 de octubre.

Martín Neut

31 minutos

31 minutos / Francisco Vicencio Salinas

A pocas horas del estreno del esperado Tiny Desk de 31 Minutos, el equipo del programa compartió un video donde Tulio Triviño aparece en Washington D.C., anunciando con su habitual humor su participación en el espacio de NPR Music.

¡Amigos! Por fin he llegado a Washington. Lugar famoso por el Capitolio, el Lago de los cisnes patos y, próximamente, del Tiny Desk de 31 Minutos. ¡No se lo pierdan!”, dice el conductor de noticias en el registro publicado por redes sociales.

ADN

En la descripción del video, el equipo bromeó con las aventuras del elenco antes de la grabación: “Ir a Washington DC y no visitar algunas de sus 7 maravillas es como venir a Titirilquén y no conocer su fábrica de escobas (...) Un buen relajo para lo que vino después: grabar el Tiny Desk de 31 Minutos, que quedó impactante y se estrena mañana temprano”.

El Tiny Desk de 31 Minutos se estrenará este lunes 6 de octubre en el canal de YouTube de NPR Music, posiblemente desde las 06:00 de la mañana (hora chilena), según la publicación del grupo.

El evento marca un nuevo hito para el programa, que se suma a artistas nacionales como Mon Laferte, Ana Tijoux y Rubio, quienes ya han pasado por la icónica oficina-estudio estadounidense.

