VIDEO. Bad Bunny responde a las críticas por su próxima participación en el Super Bowl: “Tienes cuatro meses para aprender”

El puertorriqueño se tomó con humor los cuestionamientos y respondió fiel a su estilo en SNL.

José Campillay

Bad Bunny responde a las críticas por su próxima participación en el Super Bowl: “Tienes cuatro meses para aprender”

Hace algunos días se dio a conocer que Bad Bunny será el encargado de presentarse en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026.

La noticia no dejó indiferente a nadie, con sus fanáticos celebrando el hito en su carrera y la población latina festejando una vez más la presencia de un representante en uno de los escenarios más relevantes del mundo.

Sin embargo, también surgieron críticas desde diferentes sectores y apuntando a variados argumentos que no se quedan únicamente en lo musical.

En medio de la controversia, durante su participación en el estreno de la temporada 51 de Saturday Night Live (SNL), el puertorriqueño abordó con humor los comentarios negativos.

En su monólogo de apertura, el artista expresó su entusiasmo por el evento y destacó la importancia de su actuación para la comunidad latina.

“Es más que un logro mío, es un logro de todos nosotros, demostrando que nuestra huella y nuestra aportación en este país nadie nunca la podrá sacar ni borrar”, comentó.

Entre sus palabras también sumó un cambio de idioma del inglés al español, complementándolo con un firme: “Si no entendiste lo que acabo de decir, tienes cuatro meses para aprender”.

Bad Bunny se presentará en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

