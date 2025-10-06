A un día de enfrentar a México por los octavos de final del Mundial Sub 20, el entrenador de la selección chilena, Nicolás Córdova, anticipó el cruce contra los aztecas.

“Es un rival muy complejo. Hemos visto sus partidos con más detalle, han cambiado de esquema. Tiene jugadores de muy buen pie, que llevan mucho rato jugando en los principales equipos de la liga mexicana. Será un partido abierto, ellos proponen mucho. Va a ser un partido muy entretenido”, planteó el DT nacional, apuntando a las lecciones a sacar tras superar la fase grupal.

“Interpretar los momentos, a veces hay que tener más la pelota y en otros más punzantes. Con Egipto, los últimos 10 minutos entramos en caos, queríamos ir más rápido adelante de lo que el partido pedía y son cosas a corregir”, comentó, planteando cómo vivió el caótico cierre del encuentro, donde clasificaron por menos tarjetas amarillas.

“Sabía que estábamos clasificados, les gritaba eso cuando quedaban 8 minutos, no era necesario que fueran todos para adelante, pero es parte de la juventud. Hay que saber cerrar el partido. El camarín estaba dividido entre los que creían que estábamos eliminados y los que no. Teníamos que recuperar energía. Mañana tenemos una hermosa oportunidad y estoy seguro de que la quieren aprovechar”, dijo Nicolás Córdova.

Con su pasado como DT de Santiago Wanderers, el exvolante apuntó al respaldo que pueda recibir La Roja Sub 20 en Valparaíso, aun cuando el plantel debe seguir aprendiendo de todo lo que están viviendo en el Mundial.

“Para ellos es nuevo en general jugar con esta cantidad de público, ser el centro de atención del fútbol chileno, se han visto expuestos por primera vez a una crítica grande porque no hemos podido consolidar los resultados. Hay una serie de situaciones nuevas y que ellos están aprendiendo a manejar. Esperemos que estén en las mejores condiciones futbolísticas y de cabeza para un partido en una ciudad que ama el fútbol, que nos va a sostener”, cerró Nicolás Córdova.