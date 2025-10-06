;

Ya lo siguen cuatro grandes de Europa: Gilberto Mora, la gran figura de México que intimida a La Roja en el Mundial Sub 20

Los aztecas sobrevivieron al “grupo de la muerte” y apelan a contar con uno de los goleadores del certamen de cara al juego con Chile.

Carlos Madariaga

México se transformó el pasado fin de semana en el próximo rival de Chile tras la agónica clasificación de La Roja a los octavos de final del Mundial Sub 20.

A diferencia de un elenco nacional que apenas ganó uno de tres partidos, el elenco azteca llega al cruce en Valparaíso sin derrotas en lo que va del torneo.

Todo tras clasificarse como segundos del grupo C, el denominado “grupo de la muerte” de la cita planetaria juvenil, luego de empatar 2-2 con Brasil y España, además de vencer 1-0 a Marruecos.

La gran figura de México, sin duda, es quien es uno de los futbolistas más jóvenes del Mundial Sub 20: Gilberto Mora.

Con apenas 16 años, el futbolista de los Xolos de Tijuana ya debutó por su selección mayor y llegó a este torneo en Chile tras haber sumado tres goles en ocho partidos por la Liga MX.

En suelo nacional, Gilberto Mora ya se despachó con dos tantos contra España y el penal ante Marruecos, cuestión que lo tiene entre los goleadores del Mundial Sub 20.

Pese a su 1.68 de altura, su habilidad se ha hecho notar en Chile y también su precocidad ha llamado la atención en Europa. Según información de Transfermarkt, Arsenal, Barcelona, ​​Real Madrid y Manchester City ya siguen los pasos del volante que asoma como la principal amenaza de La Roja en el Mundial Sub 20.

