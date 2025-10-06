Con un gol de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo presente durante todo el partido, Sevilla obtuvo este domingo una histórica victoria al imponerse por 4-1 sobre el Barcelona en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

El equipo andaluz cortó una racha de diez años sin festejar como local ante el cuadro catalán y, de paso, celebró su primer triunfo en casa en la presente edición de La Liga de España.

A un día de la victoria ante los culés, Sevilla compartió un video en sus redes oficiales con imágenes inéditas que no se vieron en televisión y mostró la potente arenga que realizó el técnico Matías Almeyda antes del partido.

“Piensen que somos elegidos de estar en este momento acá. Tienen que disfrutar el partido, pero con convicciones. Hay datos de que este equipo no gana acá hace 10 años”, comenzó diciendo el entrenador argentino.

“10 años... Más motivación que esa no pueden tener. Ustedes los pueden romper para marcar un camino. No es una final, no son partidos decisivos, es orgullo (...) Entonces convencidos en lo que quieren hacer ¡Vayan y ganen, carajo!“, agregó el DT.

En el video, se ve a Alexis Sánchez y al resto del plantel del Sevilla escuchando atentamente las palabras de Almeyda, quien cerró su discurso entre los aplausos de todo el equipo antes de saltar a la cancha del Ramón Sánchez Pizjuán.