Semanas de preocupación se viven en Boca Juniors por el estado de salud de su entrenador, Miguel Ángel Russo, quien completó una semana internado y bajo observación médica constante.

Este lunes, desde TyC Sports volvieron a informar sobre la evolución del técnico en su recuperación, la cual no ha sido para nada positiva.

“Es una situación difícil, delicada. El técnico de Boca está grave”, señaló el periodista Leandro Aguilera, quien además confirmó que el exentrenador de Universidad de Chile se encuentra actualmente reposando en su hogar.

Boca Juniors rompe el silencio sobre el estado de Miguel Russo

“El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento”, escribió el cuadro “Xeneize” a través de un comunicado en redes sociales.

Los problemas de Russo se remontan al cáncer de vejiga que se le detectó en 2017, enfermedad contra la cual ha estado en una constante lucha. Sin embargo, su situación se complicó a mediados de septiembre, cuando sufrió una infección urinaria que derivó en un cuadro grave de deshidratación.

Por ahora, el entrenador continuará descansando en su casa, aunque fue su propio asistente y actual encargado del plantel, Claudio Úbeda, quien comentó que Miguel Ángel Russo mantiene contacto diario tanto con él como con los futbolistas.