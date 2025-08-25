“Estaba muy asustado”: Dwayne ‘La Roca’ Johnson reflexionó sobre su papel más desafiante a lo largo de su carrera

Dwayne Johnson se ha convertido en uno de los actores más populares de los últimos años, con miles de fanáticos que siguen de cerca cada uno de sus pasos.

Llegando a convertirse en una de las estrellas más solicitadas de Hollywood, ha participado en destacados proyectos que han triunfado en taquilla.

Y si bien ha seguido una línea de títulos livianos, recientemente participó en una película biográfica dramática basada en un deportista destacados.

Se trata nada más y nada menos que de The Smashing Machine, una película que narra la historia de Mark Kerr, una de las grandes figuras de las artes marciales mixtas en los 90 y 2000.

La leyenda de la WWE reconoció que este fue su papel más arriesgado hasta la fecha y que incluso lo llevó a sentir temor por cómo se fueron dando las cosas.

“Fue muy real. No había sentido eso en mucho, mucho tiempo, donde realmente estaba asustado y me preguntaba: ‘¿Seré capaz de hacerlo? ¿Puedo lograrlo?’”, comentó en conversación con Vanity Fair.

Para él, ese temor era una señal de que su zona de confort había terminado. “Me di cuenta de que tal vez no me daban estas oportunidades porque tenía demasiado miedo de explorar este tipo de cosas”.

“Tenía tanta hambre de hacer algo crudo y realista, de desgarrarme a mí mismo. Y de repente llegó Smashing Machine”, destacó.

Un gran proceso

La transformación física de Johnson fue acorde al compromiso emocional: “Cada mañana pasaba entre tres y cuatro horas en la silla de maquillaje; me ponían entre 13 y 14 prótesis diferentes, sutiles pero muy impactante".

“Cuando llegaba al set, ya era Mark Kerr: lo sentía en la forma de caminar, de hablar, en su mirada hacia la vida”, detalló.

En la misma línea, narró lo que significaba ponerse en este rol: “Tuve que sumergirme en cosas que no había explorado ni frente a una cámara ni en mi vida personal”.

“No soy muy fan de la terapia, aunque la apoyo, pero esto fue aterrador y también nutritivo y liberador. Me abrí por completo”, reflexionó.

La película, escrita y dirigida por Benny Safdie, compite por el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia y tendrá su estreno mundial el 1 de septiembre de 2025.