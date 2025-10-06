“Es asqueroso y no es lo que él querría”: hija de reconocido actor fallecido pidió que detengan la creación de videos con inteligencia artificial

Zelda Williams, hija del recordado actor Robin Williams, ha expresado su profundo malestar por la proliferación de videos generados por inteligencia artificial que recrean la imagen y voz de su padre, quien falleció en 2014 a los 63 años.

A través de sus historias de Instagram, Zelda hizo un llamado a la comunidad para cesar la difusión de este tipo de contenido, calificándolo de “asqueroso” y una falta de respeto hacia su legado.

“Por favor, dejen de enviarme videos de papá generados por IA. Dejen de creer que quiero verlos o que lo entenderé; no es así y no lo haré”, escribió.

Añadió que, aunque ha visto peores intentos de acoso en línea, este tipo de videos son una “pérdida de tiempo y energía” y, lo más importante, “no es lo que él querría”.

La actriz también criticó la tendencia de reducir el legado de personas reales a simples imitaciones digitales. “No están haciendo arte, están creando monstruos horribles y sobreprocesados con las vidas de seres humanos, con la historia del arte y la música, y luego los imponen a otros esperando que les den un ‘me gusta’”, expresó.

Además, cuestionó la noción de que el uso de IA en este contexto representa “el futuro”. “La IA solo está reciclando y regurgitando malamente el pasado para ser consumido nuevamente. Están tomando el contenido más bajo y lo están presentando como algo nuevo”, concluyó.

Esta no es la primera vez que la intérprete de 36 años se pronuncia en contra del uso de la inteligencia artificial para recrear a su padre.

Zelda y Robin Williams Ampliar

En 2023, durante la huelga de SAG-AFTRA, expresó en Instagram que había sido testigo durante años de cómo muchas personas intentaban entrenar modelos de IA para crear o recrear actores que no podían dar su consentimiento, como su padre.

La postura de Zelda se alinea con las preocupaciones de la comunidad artística y de entretenimiento sobre el uso ético de la inteligencia artificial.

La hija de Robin ha dejado en claro su rechazo a tales iniciativas, defendiendo el respeto y la dignidad por encima de la replicación digital.

La controversia sobre el uso de la inteligencia artificial para recrear a figuras públicas fallecidas plantea interrogantes éticos y legales sobre el consentimiento, el legado y los derechos de los artistas, temas que continúan siendo objeto de debate en la industria del entretenimiento.