Pesar en Hollywood: muere actor de una de las series más vistas de Netflix

El mundo del cine y el teatro británico lamenta la partida de John Woodvine, quien falleció a los 96 años el lunes 6 de octubre de 2025 en su hogar, según confirmó su agente Phil Belfield.

Reconocido por su vasta trayectoria en el escenario y la pantalla, dejó una huella imborrable en producciones como The Crown, An American Werewolf in London y Z-Cars.

Nacido el 21 de julio de 1929 en South Shields, Inglaterra, Woodvine inició su formación actoral en la Royal Academy of Dramatic Art (RADA) y debutó en el teatro en la década de 1950.

Su carrera en el escenario incluyó más de 70 producciones, destacando su participación en el Old Vic, el National Theatre y la Royal Shakespeare Company.

En 1976, interpretó a Banquo en una versión televisada de Macbeth, junto a Ian McKellen y Judi Dench. Por su papel en The Henrys en 1987, recibió el prestigioso Olivier Award por Mejor Actuación Cómica.

En el ámbito televisivo, el intçerprete dejó su marca en series emblemáticas dándole vida a personajes como el Inspector Witty (Z-Cars) y Neville Gallagher (Shameless), entre otros.

Su participación en Doctor Who y su aparición en Coronation Street en 2010 también fueron momentos destacados de su carrera. En el cine, su papel como el Dr. J. S. Hirsch en An American Werewolf in London (1981) es recordado por su intensidad y presencia.

Además, participó en películas como The Devils, Young Winston, Miss Potter y Enys Men, esta última junto a su hija Mary Woodvine, marcando su última aparición en la pantalla grande.

Ampliar

Su última participación en televisión fue en 2016, cuando interpretó al Arzobispo de York en cuatro episodios de la primera temporada de The Crown, la exitosa serie de Netflix.

Su agente, Phil Belfield, expresó: “John fue un actor extraordinario y tuvo una carrera fabulosa y variada en todas las áreas de la industria, incluyendo trabajo en el escenario en más de 70 producciones”.

“John fue muy admirado por todos y será profundamente extrañado y recordado con cariño por todos los que lo conocieron, supieron de él y trabajaron con él. Todos somos más ricos por haberlo conocido”, agregó.