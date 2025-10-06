Lucas Barrios explica por qué decidió iniciar su carrera como DT en Paraguay: “Nos hemos preparado mucho para esto”

Lucas Barrios fue presentado oficialmente como nuevo técnico de Sportivo Luqueño. Este lunes, el exdelantero de Colo Colo habló por primera vez en conferencia de prensa y abordó lo que será su primera experiencia como DT en el fútbol de Paraguay.

Consultado sobre su llegada al club donde jugó en 2024, el otrora goleador de 40 años explicó que “lo que me hace a mí tomar este desafío es primero porque conozco al club, sé lo que es Luque. Sé la responsabilidad que es venir acá, sabemos la gente que tenemos y que nos acompaña”.

“Sé lo que quiere el club también: pelear por cosas internacionales, pelear el campeonato y creemos que tenemos que llevarlo al lugar que se merece. Por eso también me decido de estar acá“, agregó.

En esa línea, Barrios reconoció que “realmente lo venía buscando hace mucho tiempo. El presidente sabe que tengo conocimiento del club, de nuestros jugadores hoy y tuve oportunidad acá en el medio local de poder estar en otro equipo, pero sin lugar a dudas que Luque es muy especial".

“Estoy feliz de que sea acá el comienzo y de tomar este lugar. Sabemos que se fue un colega como Julio (César Cáceres), que también es un gran entrenador, pero sabemos también que nos dejó muchas armas acá. Realmente tenemos un gran plantel y vamos a tratar de sacarle el jugo al máximo”, complementó.

Finalmente, Lucas Barrios trazó uno de sus principales objetivos en la banca de Sportivo Luqueño. “Venimos a tratar de darles herramientas a los jóvenes, pasarle esa experiencia que tenemos y ayudarlos a crecer. Uno sabe lo que es Luque, la exigencia que tiene y nos hemos preparado mucho tiempo para esto”, afirmó.