Con ayudante chileno: Lucas Barrios dirigirá en el fútbol de Paraguay

El exatacante de Colo Colo asumirá la dirección técnica de Sportivo Luqueño.

Lucas Barrios tomará otro rumbo en su carrera una vez que el año pasado anunció su retiro del fútbol profesional.

Fue así como el exdelantero argentino nacionalizado paraguayo volverá al país que lo adoptó futbolísticamente, pero para iniciar una carrera como DT.

Todo luego que el ex Colo Colo llegara a acuerdo para ser el nuevo director técnico de Sportivo Luqueño, elenco por el cual jugó el año pasado y donde arribará a reemplazar a Julio César Cáceres, con la misión de sacar al club de la zona baja de la tabla, donde están antepenúltimos.

El debut de Lucas Barrios será el domingo 12 de octubre, cuando con su equipo enfrenten a Nacional.

Según información de ABC Color, la “Pantera” contará con un asistente chileno: el entrenador nacional Óscar del Solar, cuya última experiencia profesional fue dirigiendo a Deportes Concepción en 2022.

