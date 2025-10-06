Crece el escándalo que involucra a Gonzalo Tapia en Brasil: la contundente medida que tomó la CBF

El delantero chileno, Gonzalo Tapia, fue uno de los grandes protagonistas del clásico paulista entre São Paulo y Palmeiras, que se jugó este domingo y ganó el “Verdao” por 3-2 en el estadio Morumbí por la fecha 27 del Brasileirao.

En un duelo lleno de polémicas, el atacante formado en la UC volvió a marcar un gol, pero también sufrió dos acciones que el árbitro no sancionó como faltas y que pudieron cambiar el partido a favor del “Tricolor”.

La principal polémica se originó en el segundo tiempo, cuando Tapia cayó en el área de Palmeiras tras una dura entrada de Allan. Sin embargo, el árbitro Ramón Abatti desestimó un posible penal y no fue a revisar la jugada en el VAR.

La controversia generó la indignación total de São Paulo, que emitió un fuerte comunicado en redes sociales, y llegó a tal nivel que la Confederación Brasileña de Fútbol decidió tomar una contundente medida en las últimas horas.

La drástica decisión que tomó la CBF tras el polémico São Paulo-Palmeiras

A través una nota oficial, la Comisión de Arbitraje de la CBF informó que el réferi Ramón Abatti y los jueces del VAR, que fueron designados para dirigir el clásico paulista, fueron apartados temporalmente de sus funciones.

Asimismo, detallaron que todos “estarán sujetos a entrenamientos, perfeccionamiento y evaluación interna, para su posterior retorno a las actividades”.

La medida de la CBF llega justamente tras el comunicado emitido por São Paulo, donde su presidente Julio Casares expresó su “profunda indignación por el arbitraje” y aseguró que “los errores cometidos en jugadas clave influyeron directamente en el resultado del encuentro”.

En el mismo alegato, el equipo de Gonzalo Tapia exigió “que la Comisión de Arbitraje de la CBF tome medidas inmediatas ante otra actuación desastrosa del cuerpo arbitral, que mina la credibilidad de la competición y el trabajo realizado por los jugadores, cuerpo técnico y directiva".