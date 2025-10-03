;

Revelan quién sería la nueva pareja de Gary Medel: estaría saliendo con joven emprendedora

El futbolista de Universidad Católica ya la habría recibido en su departamento.

Alejandro Basulto

Instagram

Instagram

La periodista Cecilia Gutiérrez sorprendió en redes sociales al compartir fotografías de la mujer que, según ella, estaría vinculada sentimentalmente con el futbolista Gary Medel.

Las imágenes fueron difundidas en su canal de difusión de Instagram, donde la panelista de Primer Plano escribió: “Les dejo por acá la nueva conquista de Gary Medel”.

Tras ello, instó a sus seguidores a fijarse en los detalles del inmueble mostrado en la foto, el mismo que alguna vez compartió el jugador con su expareja Cristina Morales. En la postal aparece una joven de cabello rubio y ojos marrones, posando frente a lo que sería la vivienda del exseleccionado nacional.

Revisa también:

ADN

La mujer se llama Francisca González y en redes sociales se le puede ubicar por franciscagonzalezf. Ella es modelo y además se desempeña como emprendedora en el rubro de la moda, liderando su propia marca de confección nacional llamada Zazazu.

Un detalle que no pasó inadvertido es que la joven es hincha de Universidad de Chile, clásico rival del club donde Medel actualmente juega, Universidad Católica.

En sus plataformas digitales suele mostrar parte de su estilo de vida, compartiendo fotografías de viajes a destinos internacionales como Nueva York y Florida en el caso de Estados Unidos, además de estancias en otros países como México y Brasil.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad