Revelan quién sería la nueva pareja de Gary Medel: estaría saliendo con joven emprendedora

La periodista Cecilia Gutiérrez sorprendió en redes sociales al compartir fotografías de la mujer que, según ella, estaría vinculada sentimentalmente con el futbolista Gary Medel.

Las imágenes fueron difundidas en su canal de difusión de Instagram, donde la panelista de Primer Plano escribió: “Les dejo por acá la nueva conquista de Gary Medel”.

Tras ello, instó a sus seguidores a fijarse en los detalles del inmueble mostrado en la foto, el mismo que alguna vez compartió el jugador con su expareja Cristina Morales. En la postal aparece una joven de cabello rubio y ojos marrones, posando frente a lo que sería la vivienda del exseleccionado nacional.

La mujer se llama Francisca González y en redes sociales se le puede ubicar por franciscagonzalezf. Ella es modelo y además se desempeña como emprendedora en el rubro de la moda, liderando su propia marca de confección nacional llamada Zazazu.

Un detalle que no pasó inadvertido es que la joven es hincha de Universidad de Chile, clásico rival del club donde Medel actualmente juega, Universidad Católica.

En sus plataformas digitales suele mostrar parte de su estilo de vida, compartiendo fotografías de viajes a destinos internacionales como Nueva York y Florida en el caso de Estados Unidos, además de estancias en otros países como México y Brasil.