El desahogo de un jugador que no fue citado por Córdova para el Mundial Sub 20: “La verdad es que fue duro”

Leandro Hernández, volante de Colo Colo, abordó su ausencia en la Copa del Mundo juvenil que se está disputando en nuestro país.

Leandro Hernández, volante de Colo Colo, fue uno de los jugadores que no alcanzó a meterse en la nómina final de Chile para el Mundial Sub 20.

Si bien, el futbolista albo estuvo en el último Sudamericano Sub 20 y fue parte de varios microciclos, Nicolás Córdova no lo consideró para representar a La Roja en la cita planetaria que se está disputando en nuestro país.

Ahora, en diálogo con el canal oficial de Colo Colo, el mediocampista habló sobre su ausencia en el Mundial Sub 20 y reconoció que “fue difícil el quedar afuera, eso a nadie le gusta, pero yo estuve desde que empezó el proceso y fueron momentos muy lindos”.

“La Selección es donde todos quieren estar. Hasta el día de hoy hablo con algunos de mis compañeros. La verdad es que fue duro, pero nada, hay que seguir para adelante”, agregó el juvenil del “Cacique”.

Por último, Leandro Hernández le envió buenos deseos a sus compañeros de La Roja Sub 20, que el martes enfrentarán a México por los octavos de final del Mundial. “Siempre hay que estar positivo. Voy a estar ahí pendiente. Les deseo lo mejor y sé que vamos a salir adelante con la Selección”, concluyó.

