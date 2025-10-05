Mundial Sub 20: así quedaron los cruces de octavos de final y estos son los días en que se jugarán los encuentros
Chile podría cruzarse con Argentina si llega a superar a México en Valparaíso.
Este domingo finalizó la disputa de la fase de grupos del Mundial Sub 20, con los 12 equipos clasificados entre los dos mejores segundos de cada zona y los 4 mejores terceros.
Con todo esto, se terminaron de configurar los cruces de octavos de final en la cita planetaria.
Por el grupo A avanzaron Japón y Chile; por el B Ucrania y Paraguay; desde el C, Marruecos y México; en el D Argentina e Italia; Estados Unidos y Sudáfrica por el E; y Colombia con Noruega en el F.
Entre los mejores terceros, se metieron Francia, Nigeria, Corea del Sur y España.
Con los cruces predefinidos por FIFA, en un lado del cuadro del Mundial Sub 20 se darán los enfrentamientos de Chile-México, Argentina-Nigeria, Ucrania-España y Colombia-Sudáfrica.
En tanto, la otra zona de cruces directos en octavos de final tendrá los partidos de Estados Unidos-Italia, Marruecos-Corea del Sur, Paraguay-Noruega y Japón-Francia.
El calendario de octavos de final del Mundial Sub 20
Martes 7 de octubre
16:30 horas | Ucrania vs. España | Valparaíso
20:00 horas | Chile vs. México | Valparaíso
Miércoles 8 de octubre
16:30 horas | Argentina vs. Nigeria | Santiago
16:30 horas | Colombia vs. Sudáfrica | Talca
20:00 horas | Japón vs. Francia | Santiago
20:00 horas | Paraguay vs. Noruega | Talca
Jueves 9 de octubre
16:30 horas | Estados Unidos vs. Italia | Rancagua
20:00 horas | Marruecos vs. Corea del Sur | Rancagua