Mundial Sub 20: así quedaron los cruces de octavos de final y estos son los días en que se jugarán los encuentros / Claudio Reyes - FIFA

Este domingo finalizó la disputa de la fase de grupos del Mundial Sub 20, con los 12 equipos clasificados entre los dos mejores segundos de cada zona y los 4 mejores terceros.

Con todo esto, se terminaron de configurar los cruces de octavos de final en la cita planetaria.

Por el grupo A avanzaron Japón y Chile; por el B Ucrania y Paraguay; desde el C, Marruecos y México; en el D Argentina e Italia; Estados Unidos y Sudáfrica por el E; y Colombia con Noruega en el F.

Entre los mejores terceros, se metieron Francia, Nigeria, Corea del Sur y España.

Con los cruces predefinidos por FIFA, en un lado del cuadro del Mundial Sub 20 se darán los enfrentamientos de Chile-México, Argentina-Nigeria, Ucrania-España y Colombia-Sudáfrica.

En tanto, la otra zona de cruces directos en octavos de final tendrá los partidos de Estados Unidos-Italia, Marruecos-Corea del Sur, Paraguay-Noruega y Japón-Francia.

El calendario de octavos de final del Mundial Sub 20

Martes 7 de octubre

16:30 horas | Ucrania vs. España | Valparaíso

20:00 horas | Chile vs. México | Valparaíso

Miércoles 8 de octubre

16:30 horas | Argentina vs. Nigeria | Santiago

16:30 horas | Colombia vs. Sudáfrica | Talca

20:00 horas | Japón vs. Francia | Santiago

20:00 horas | Paraguay vs. Noruega | Talca

Jueves 9 de octubre

16:30 horas | Estados Unidos vs. Italia | Rancagua

20:00 horas | Marruecos vs. Corea del Sur | Rancagua