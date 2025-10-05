;

Mundial Sub 20: así quedaron los cruces de octavos de final y estos son los días en que se jugarán los encuentros

Chile podría cruzarse con Argentina si llega a superar a México en Valparaíso.

Carlos Madariaga

Mundial Sub 20: así quedaron los cruces de octavos de final y estos son los días en que se jugarán los encuentros

Mundial Sub 20: así quedaron los cruces de octavos de final y estos son los días en que se jugarán los encuentros / Claudio Reyes - FIFA

Este domingo finalizó la disputa de la fase de grupos del Mundial Sub 20, con los 12 equipos clasificados entre los dos mejores segundos de cada zona y los 4 mejores terceros.

Con todo esto, se terminaron de configurar los cruces de octavos de final en la cita planetaria.

Revisa también:

ADN

Por el grupo A avanzaron Japón y Chile; por el B Ucrania y Paraguay; desde el C, Marruecos y México; en el D Argentina e Italia; Estados Unidos y Sudáfrica por el E; y Colombia con Noruega en el F.

Entre los mejores terceros, se metieron Francia, Nigeria, Corea del Sur y España.

Con los cruces predefinidos por FIFA, en un lado del cuadro del Mundial Sub 20 se darán los enfrentamientos de Chile-México, Argentina-Nigeria, Ucrania-España y Colombia-Sudáfrica.

En tanto, la otra zona de cruces directos en octavos de final tendrá los partidos de Estados Unidos-Italia, Marruecos-Corea del Sur, Paraguay-Noruega y Japón-Francia.

El calendario de octavos de final del Mundial Sub 20

Martes 7 de octubre

16:30 horas | Ucrania vs. España | Valparaíso

20:00 horas | Chile vs. México | Valparaíso

Miércoles 8 de octubre

16:30 horas | Argentina vs. Nigeria | Santiago

16:30 horas | Colombia vs. Sudáfrica | Talca

20:00 horas | Japón vs. Francia | Santiago

20:00 horas | Paraguay vs. Noruega | Talca

Jueves 9 de octubre

16:30 horas | Estados Unidos vs. Italia | Rancagua

20:00 horas | Marruecos vs. Corea del Sur | Rancagua

ADN

FIFA

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad