Donald Trump reveló que Sean ‘Diddy’ Combs le solicitó el indulto: “Tendría que hablar con el Departamento de Justicia”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló en una reciente conferencia de prensa que el magnate musical Sean ‘Diddy’ Combs le ha solicitado un indulto presidencial.

Hay que recordar que el empresario sentenciado a más de 4 años de prisión federal y al pago de una multa de $500 mil dólares.

La declaración del mandatario se produjo en el contexto de una pregunta sobre la posible clemencia para Ghislaine Maxwell, condenada por su implicación en la red de abuso sexual liderada por Jeffrey Epstein.

Respecto a esto, Trump comentó: “No lo sé. Tendría que hablar con el Departamento de Justicia. Lo revisaré. Muchas personas me han pedido indultos... Puff Daddy, él me ha pedido un indulto”.

La defensa de ‘Diddy’ argumenta que la sentencia debía ser de 14 meses, mientras que la fiscalía solicitó 11 años. En definitiva, juez Arun Subramanian impuso una pena intermedia de 50 meses (aproximadamente cuatro años y dos meses).

Tras la condena, los abogados de Combs solicitaron que cumpla su pena en la prisión federal de Fort Dix, en Nueva Jersey, debido a su programa de tratamiento residencial para el abuso de sustancias y su proximidad a su familia.

La revelación de Trump sobre la solicitud de Combs añade una nueva capa de complejidad a un caso que ha atraído atención mediática y política en EE. UU., especialmente por las conexiones de ambos con figuras como Epstein.