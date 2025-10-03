Sean “Diddy” es sentenciado a más de 4 años de prisión federal y multa de US$500 mil

Sean “Diddy” Combs recibió este viernes su sentencia: el juez Arun Subramanian le impuso 50 meses (poco más de 4 años) en una prisión federal. La resolución se ubicó entre las posturas de ambas partes: la defensa había solicitado 14 meses y la fiscalía pidió 11 años. El tribunal además fijó una multa de US$500.000, parte de la cual cubrirá los costos de su encarcelamiento. No se ordenó pago de indemnizaciones.

Combs, de 55 años y presente en la sala durante la sentencia (al igual que su madre y seis de sus hijos),se enfrentaba a cinco cargos: los dos de transporte para ejercer la prostitución (los más leves, que suponían hasta 10 años de cárcel cada uno), otros dos cargos por tráfico sexual y uno por liderar una organización criminal. Este último era el más grave, y podía suponer incluso la cadena perpetua para el rapero. Sin embargo, también era el más complejo de demostrar, y el jurado no se vio en condiciones de hacerlo.Aun así, el juez ha afirmado que los había tenido en cuenta para su sentencia, como ha quedado claro en la misma.

Durante la audiencia, que se extendió por varias horas, la fiscalía cuestionó que el artista hubiera “programado un compromiso público” para el próximo lunes en Miami, mientras exponía su solicitud de pena. La defensa, por su parte, centró su estrategia en testigos de carácter y en el impacto familiar, llegando incluso a reproducir un video de Diddy junto a sus hijos dentro de la sala.

Al momento de dictar sentencia, el juez Subramanian dirigió palabras a las denunciantes. “A la Sra. Ventura y a las otras valientes sobrevivientes que se presentaron, quiero decirles primero: las escuchamos”, señaló, destacando la relevancia de sus testimonios en el proceso, seña TMZ.

En su intervención final, Diddy se disculpó con su ex pareja Cassie Ventura, gesto que la defensa presentó como muestra de arrepentimiento. El juez, sin embargo, subrayó la gravedad de los hechos relatados por las testigos y la necesidad de una sanción proporcional.

Con la sentencia, Combs deberá ingresar al sistema penitenciario federal para cumplir la pena efectiva. Su equipo legal no adelantó, por ahora, si interpondrá recursos contra el fallo.