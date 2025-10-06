;

Tras denuncias de torturas y maltratos: Israel deporta a Greta Thunberg y otros 171 activistas de la flotilla hacia Gaza

Cancillería israelí informó traslados a Grecia y Eslovaquia y defendió el operativo, mientras activistas denuncian malos tratos.

Mario Vergara

Tras denuncias de torturas y maltratos: Israel deporta a Greta Thunberg y otros 171 activistas de la flotilla hacia Gaza

Tras denuncias de torturas y maltratos: Israel deporta a Greta Thunberg y otros 171 activistas de la flotilla hacia Gaza / MENELAOS MYRILLAS

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel informó la deportación de 171 activistas que participaban en la flotilla “Global Sumud” con destino a Gaza, entre ellos la activista sueca Greta Thunberg. Según el comunicado difundido en X, los expulsados fueron trasladados a Grecia y Eslovaquia y pertenecen a diversos países, incluidos Grecia, Italia, Francia y Estados Unidos.

La publicación oficial estuvo acompañada de fotografías de Thunberg y otras dos mujeres caminando por el aeropuerto de Ramon, en el sur de Israel, con indumentaria gris utilizada en recintos penitenciarios. La cancillería añadió que 138 participantes de la flotilla permanecen aún bajo custodia israelí.

Revisa también:

ADN

La flotilla, compuesta por 45 embarcaciones, buscaba romper el bloqueo israelí e ingresar ayuda humanitaria a Gaza, territorio donde la ONU ha declarado hambruna tras dos años de guerra. Israel interceptó los primeros barcos en aguas internacionales la semana pasada; un funcionario israelí señaló que alrededor de 400 personas fueron detenidas durante el operativo.

Activistas que fueron deportados a Turquía denunciaron el sábado agresiones y tratos degradantes. Israel rechazó esas acusaciones, asegurando en X que “todos los derechos legales de los participantes en este espectáculo mediático fueron y seguirán siendo completamente respetados” y calificó de “mentiras” las versiones sobre malos tratos.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad