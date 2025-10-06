Tras denuncias de torturas y maltratos: Israel deporta a Greta Thunberg y otros 171 activistas de la flotilla hacia Gaza / MENELAOS MYRILLAS

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel informó la deportación de 171 activistas que participaban en la flotilla “Global Sumud” con destino a Gaza, entre ellos la activista sueca Greta Thunberg. Según el comunicado difundido en X, los expulsados fueron trasladados a Grecia y Eslovaquia y pertenecen a diversos países, incluidos Grecia, Italia, Francia y Estados Unidos.

La publicación oficial estuvo acompañada de fotografías de Thunberg y otras dos mujeres caminando por el aeropuerto de Ramon, en el sur de Israel, con indumentaria gris utilizada en recintos penitenciarios. La cancillería añadió que 138 participantes de la flotilla permanecen aún bajo custodia israelí.

La flotilla, compuesta por 45 embarcaciones, buscaba romper el bloqueo israelí e ingresar ayuda humanitaria a Gaza, territorio donde la ONU ha declarado hambruna tras dos años de guerra. Israel interceptó los primeros barcos en aguas internacionales la semana pasada; un funcionario israelí señaló que alrededor de 400 personas fueron detenidas durante el operativo.

Activistas que fueron deportados a Turquía denunciaron el sábado agresiones y tratos degradantes. Israel rechazó esas acusaciones, asegurando en X que “todos los derechos legales de los participantes en este espectáculo mediático fueron y seguirán siendo completamente respetados” y calificó de “mentiras” las versiones sobre malos tratos.