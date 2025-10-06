;

“Deficiente entendimiento de los problemas”: auditoría solicitada por CEN detecta graves fallas de Transelec tras el apagón del 25F

El informe de la consultora Quanta Technology advirtió falta de mantenimiento, ausencia de pruebas clave y deficiencias en la preparación ante emergencias.

El Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) analiza un duro informe elaborado por la consultora estadounidense Quanta Technology, que detectó múltiples fallas en los sistemas y protocolos de la empresa de transmisión eléctrica Transelec, tras el masivo apagón que afectó a gran parte del país el pasado 25 de febrero.

El documento, de 73 páginas, fue encargado por el CEN para esclarecer responsabilidades en la crisis y concluyó que la compañía presenta un “vago y deficiente entendimiento de los problemas” técnicos evidenciados en sus pruebas operativas.

La auditoría también advierte “ausencia de acciones oportunas ante eventos identificados” y una “carencia de procedimientos completos y exhaustivos en múltiples áreas”.

Hace 2 años no se ejecutaban pruebas de continuidad

Según el informe, al que tuvo acceso La Tercera, Transelec no ejecutó en 2023 ni 2024 las pruebas de continuidad operativa (BCP) ni las del Plan de Recuperación de Servicio (PRS), pese a que la normativa exige su aplicación periódica.

“De haber sido ejecutadas las pruebas, se hubiesen detectado las potenciales deficiencias en la resiliencia de la alimentación eléctrica del edificio comando”, sostiene el reporte de Quanta.

El Coordinador instruyó a la empresa a presentar antes del 10 de octubre un plan de acción que corrija los hallazgos críticos detectados.

Imagen referencial. / Larisa Stefanuyk

“Con el objetivo de que se subsanen los problemas detectados a la brevedad, se instruye a su representada a enviar un cronograma, con un plan de acción detallado”, ordenó el organismo.

Hay 3 procesos sancionatorios en curso

El CEN evalúa si los resultados de la auditoría configuran incumplimientos a la normativa vigente por parte de Transelec, propiedad de fondos canadienses y de China Southern Power Grid International (CSGI), actualmente en proceso de venta.

El informe refuerza la posición del Coordinador, que ha atribuido a las empresas transmisoras la principal responsabilidad en el apagón del 25F.

Por su parte, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles mantiene abiertos tres procesos sancionatorios relacionados con el caso.

