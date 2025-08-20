;

Informe internacional confirma causas del apagón del 25 de febrero en Chile y entrega recomendaciones claves

Señala que los planes de defensa y control no fueron suficientes para estabilizar las islas eléctricas que fallaron.

Cristóbal Álvarez

Imagen referencial.

Imagen referencial. / Evgen_Prozhyrko

Durante este miércoles, el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) recibió el informe elaborado por el Electric Power Research Institute (EPRI), entidad independiente con sede en Estados Unidos, que revisó el Estudio de Análisis de Falla (EAF) tras el apagón ocurrido el 25 de febrero de 2025.

El documento confirma que la desconexión de los circuitos de 500 kV Nueva Maitencillo – Nueva Pan de Azúcar, junto con la posterior separación del sistema en dos islas, fue la causa que originó la falla general.

Además, indica que el sistema operaba bajo el criterio N-1 establecido en la normativa vigente, aunque los planes de defensa y control no fueron suficientes para estabilizar las islas eléctricas, lo que coincide con los hallazgos del propio Coordinador y de expertos de universidades chilenas.

Revisa también:

ADN

RECOMENDACIONES

Entre sus recomendaciones, EPRI plantea establecer redundancias en los sistemas de comunicación de las protecciones eléctricas, implementar pruebas para evitar operaciones indebidas, y evaluar esquemas de protección y control de generación frente a desviaciones de frecuencia y tensión.

También sugiere exigir a las plantas renovables y a la generación distribuida operar con control automático de tensión, aumentar la carga en los sistemas de respuesta automática (EDAC), y revisar los planes de defensa para contingencias tipo N-2.

El informe recomienda fijar criterios mínimos de desempeño en situaciones de blackout, definir un estándar de recuperación con metas claras de tiempo y porcentaje de carga por zona, y realizar entrenamientos y simulacros periódicos para operadores y especialistas en escenarios críticos.

El Coordinador Eléctrico aseguró que seguirá avanzando en medidas de transparencia y rigor técnico, en línea con las mejores prácticas internacionales. La revisión independiente se suma al Plan de Medidas y Recomendaciones publicado en julio pasado y al análisis realizado por universidades chilenas.

Contenido patrocinado

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

&#039;Harry Potter&#039;: HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

'Harry Potter': HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: &#039;Todo lo que escribo se hace realidad&#039;

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: 'Todo lo que escribo se hace realidad'

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad