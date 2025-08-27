Sernac responde a informe de Contraloría que revela reclamos por el apagón de febrero: “Los consumidores nunca han dejado de estar defendidos”

El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) respondió al informe de la Contraloría sobre el megacorte de energía del 25 de febrero, que afectó al 90% de la población y generó más de 13.500 reclamos en pocos días.

El Informe N°331 del ente fislizador señaló que, durante el megacorte que afectó a 14 regiones del país, el Sernac implementó medidas para canalizar los reclamos, como la suspensión temporal de los dirigidos a las distribuidoras eléctricas y la creación de un proveedor ficticio denominado “apagón”.

De los 13.587 reclamos recibidos, apenas 103 fueron registrados directamente bajo este proveedor, lo que refleja el uso limitado de esta vía específica por parte de los consumidores.

Respuesta del Sernac

Mediante una declaración pública, el organismo valoró el trabajo de la Contraloría y calificó sus observaciones como “brechas procedimentales propias de una gestión altamente demandada”, aclarando que se descartan irregularidades.

Servicio Nacional del Consumidor / Fernando Lavoz/AGENCIAUNO Ampliar

“Lo relevante es que las y los consumidores nunca han dejado de estar defendidos y protegidos por el Sernac”, señalaron.

Durante 2024, el Sernac gestionó cerca de 700 mil reclamos, utilizando procedimientos internos para tramitar cada caso, estándares que serán reforzados con la futura ley “Sernac Te Protege”.

En el contexto del megacorte, el organismo habilitó un canal común de recepción de reclamos y desplegó medidas excepcionales para gestionar la alta demanda.

“El compromiso del Sernac es inequívoco”

Además, el Sernac presentó, antes de un mes, una demanda colectiva contra las empresas de transmisión ISA Interchile y Transelec, que fueron consideradas responsables del corte, medida respaldada luego por cargos de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

Imagen referencial. / Victoria Kotlyarchuk Ampliar

Para fortalecer su gestión, anunció la elaboración de un instructivo interno para casos de alta criticidad, la actualización de procedimientos y convenios con la SEC, asegurando una respuesta más efectiva ante futuras contingencias.

“El compromiso del Sernac es inequívoco y claro: las y los consumidores son la prioridad de nuestro Servicio”, concluyó la institución, reafirmando su misión histórica de proteger los derechos de las personas consumidoras en situaciones extraordinarias.