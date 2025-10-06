Chile lo hizo dos veces: figura de México Sub 20 se crece y asegura “no sé cuántos le han ganado una final a Messi”

Chile se verá las caras con México en los octavos de final del Mundial Sub 20, y el presente de ambas selecciones no podría ser más dispar.

La Roja clasificó a la ronda de los 16 mejores pese a perder el último partido ante Egipto, mientras que los aztecas vencieron a Marruecos y llegan invictos, tras cosechar empates con España y Brasil en los otros encuentros de su grupo.

Una de las figuras que tiene la selección mexicana es Obed Vargas, mediocampista del Seattle Sounders, quien se mostró confiado antes de enfrentar a Chile en Valparaíso.

“No le tenemos miedo a nadie, no nos importa cuál sea el nombre de la selección de enfrente. Creo que tenemos una gran generación, pero como lo hemos platicado, no solo con los nombres o la experiencia vamos a ganar los partidos; tenemos que ir y demostrarlo cada día y en cada encuentro”, señaló.

De ganarle una final a Messi al Mundial Sub 20 de Chile

Antes de viajar a nuestro país para disputar la cita planetaria con México, Vargas jugó la final de la Leagues Cup con el Seattle Sounders, donde se enfrentaron al Inter Miami de Lionel Messi, duelo que ganaron por 3-0 y en el que él fue titular.

“Fue un momento muy especial en mi carrera. No sé cuánta gente le ha ganado una final a Messi”, sostuvo el futbolista, olvidando que precisamente Chile le ganó dos Copas América consecutivas a Argentina, provocando incluso el retiro temporal de la “Pulga” de su selección.