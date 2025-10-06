;

Chile lo hizo dos veces: figura de México Sub 20 se crece y asegura “no sé cuántos le han ganado una final a Messi”

Obed Vargas le ganó la Leagues Cup al Inter Miami jugando por el Seattle Sounders y ahora se prepara para enfrentar a La Roja en el Mundial Sub 20.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Icon Sportswire

Chile se verá las caras con México en los octavos de final del Mundial Sub 20, y el presente de ambas selecciones no podría ser más dispar.

La Roja clasificó a la ronda de los 16 mejores pese a perder el último partido ante Egipto, mientras que los aztecas vencieron a Marruecos y llegan invictos, tras cosechar empates con España y Brasil en los otros encuentros de su grupo.

Una de las figuras que tiene la selección mexicana es Obed Vargas, mediocampista del Seattle Sounders, quien se mostró confiado antes de enfrentar a Chile en Valparaíso.

Revisa también:

ADN

No le tenemos miedo a nadie, no nos importa cuál sea el nombre de la selección de enfrente. Creo que tenemos una gran generación, pero como lo hemos platicado, no solo con los nombres o la experiencia vamos a ganar los partidos; tenemos que ir y demostrarlo cada día y en cada encuentro”, señaló.

De ganarle una final a Messi al Mundial Sub 20 de Chile

Antes de viajar a nuestro país para disputar la cita planetaria con México, Vargas jugó la final de la Leagues Cup con el Seattle Sounders, donde se enfrentaron al Inter Miami de Lionel Messi, duelo que ganaron por 3-0 y en el que él fue titular.

“Fue un momento muy especial en mi carrera. No sé cuánta gente le ha ganado una final a Messi”, sostuvo el futbolista, olvidando que precisamente Chile le ganó dos Copas América consecutivas a Argentina, provocando incluso el retiro temporal de la “Pulga” de su selección.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad