La Roja Sub 20 apunta a hacer sentir la localía en Valparaíso contra México: “Va a jugar a nuestro favor”

“Tenemos que hacer los goles, sé que se nos va a dar”, declaró el volante de la selección chilena, Agustín Arce, en la previa del partido por los octavos de final del Mundial.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

Este martes, en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, la selección chilena desafiará a México por los octavos de final del Mundial Sub 20 que se disputa en nuestro país.

El equipo de Nicolás Córdova clasificó dramáticamente a la ronda de los 16 mejores tras perder en la agonía con Egipto y sortear la fase de grupos como segundo del Grupo A por el criterio de fair play.

Por su parte, el combinado azteca logró rematar segundo en el denominado “grupo de la muerte” del torneo (C), jugando de igual a igual contra potencias como Brasil y España.

En la previa de este trascendental partido, el volante de La Roja, Agustín Arce, habló con los medios tras finalizar la última práctica en el centro de entrenamientos de Everton de Viña del Mar y manifestó su confianza en conseguir una victoria.

“Tenemos que hacer los goles, sé que se nos va a dar, este partido es muy importante y todos estamos muy unidos, con mucha confianza de que vamos a sacar esto adelante y vamos a clasificar a cuartos, que es lo que esperamos todos", declaró.

El formado en Universidad de Chile también apuntó a hacer sentir la localía en Valparaíso y señaló que “el estadio va a estar lleno y eso va a jugar a favor de nosotros. Esperemos que con el apoyo de la gente, más el juego que vayamos a hacer mañana, ganar el partido y clasificar”.

