El particular análisis de Nicolás Córdova para justificar el rendimiento de la selección chilena en el Mundial Sub 20 que se disputa en nuestro país, sigue generando repercusiones.

Esta vez, Luis Marcoleta, técnico de Deportes Antofagasta, hizo referencia a las bulladas declaraciones del DT de La Roja y ofreció un crítico análisis tras la caída de su equipo por 2-0 ante Curicó Unido en la fecha 26 de la Primera B.

“Yo no les voy a hablar de métricas”, declaró de entrada el experimentado DT nacional en conferencia de prensa.

Luego, reconoció el mal momento de su elenco. “Antofagasta jugó muy mal, me cuesta encontrar explicaciones. Veníamos bien preparados, con optimismo, y estamos con un signo de interrogación sobre qué nos pasó”, señaló respecto de la derrota ante Curicó Unido.

Finalmente, Marcoleta asumió la responsabilidad por la caída y profundizó: “Cuando uno no responde a las expectativas, tiene que asumir todas las críticas. Uno está para eso. No soy bueno para justificarme, prefiero asumir responsabilidades”.

De momento, Deportes Antofagasta se ubica en el séptimo lugar de Primera B, dentro de los puestos de clasificación a la Liguilla de Ascenso, aunque todavía lejos del líder Universidad de Concepción, que suma 46 unidades.