;

VIDEO. “Yo no les voy a hablar de métricas”: El feroz dardo de un DT del fútbol chileno a Nicolás Córdova

El entrenador de Deportes Antofagasta, Luis Marcelota, hizo alusión a las polémicas declaraciones del técnico de La Roja Sub 20 tras la derrota de su equipo ante Curicó Unido.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

El particular análisis de Nicolás Córdova para justificar el rendimiento de la selección chilena en el Mundial Sub 20 que se disputa en nuestro país, sigue generando repercusiones.

Esta vez, Luis Marcoleta, técnico de Deportes Antofagasta, hizo referencia a las bulladas declaraciones del DT de La Roja y ofreció un crítico análisis tras la caída de su equipo por 2-0 ante Curicó Unido en la fecha 26 de la Primera B.

Revisa también:

ADN

“Yo no les voy a hablar de métricas”, declaró de entrada el experimentado DT nacional en conferencia de prensa.

Luego, reconoció el mal momento de su elenco. “Antofagasta jugó muy mal, me cuesta encontrar explicaciones. Veníamos bien preparados, con optimismo, y estamos con un signo de interrogación sobre qué nos pasó”, señaló respecto de la derrota ante Curicó Unido.

Finalmente, Marcoleta asumió la responsabilidad por la caída y profundizó: “Cuando uno no responde a las expectativas, tiene que asumir todas las críticas. Uno está para eso. No soy bueno para justificarme, prefiero asumir responsabilidades”.

De momento, Deportes Antofagasta se ubica en el séptimo lugar de Primera B, dentro de los puestos de clasificación a la Liguilla de Ascenso, aunque todavía lejos del líder Universidad de Concepción, que suma 46 unidades.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad