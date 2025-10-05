;

Víctimas socorrían otro accidente: lo qué se sabe del conductor ebrio que atropelló y dejó cuatro muertos en la Troncal Sur

Fiscalía confirmó que el responsable manejaba con 0,98 gramos de alcohol en la sangre.

Nelson Quiroz

Una nueva tragedia vial enluta a la región de Valparaíso. Cuatro personas murieron y otra resultó con lesiones leves tras un violento accidente ocurrido durante la madrugada de este domingo en la autopista Troncal Sur, a la altura del kilómetro 89, en la comuna de Villa Alemana.

Según detalló el fiscal adjunto de Quilpué, Carlos Parra, el siniestro se registró cerca de las 03:15 horas, cuando un vehículo Hyundai Creta perdió el control y chocó contra la barrera de contención mientras se desplazaba desde Villa Alemana hacia Viña del Mar.

Tras el impacto, el conductor del automóvil solicitó ayuda a una ambulancia del Hospital de Quillota-Petorca que circulaba por el lugar, momento en que otras personas también se detuvieron para asistir a los afectados.

En ese contexto, una camioneta Ford Ranger roja, cuyo conductor manejaba bajo los efectos del alcohol (0,98 gramos por mil de alcohol en la sangre), colisionó violentamente con la ambulancia por el costado trasero izquierdo y luego impactó al vehículo menor que se encontraba detenido.

“El hecho produjo el fallecimiento de personas que estaban tanto al interior del automóvil como de quienes habían descendido para prestar ayuda”, explicó el fiscal Parrafuente.

El Ministerio Público confirmó que el responsable fue detenido por Carabineros y que pasará a control de detención durante la jornada en el Juzgado de Garantía de Villa Alemana.

Personal de Bomberos, SAMU y Carabineros trabajó durante varias horas en el lugar para rescatar a los heridos y realizar el levantamiento de los cuerpos.

El tránsito en la ruta Troncal Sur se mantuvo parcialmente suspendido mientras la SIAT de Carabineros de Valparaíso efectuaba las pericias destinadas a esclarecer las causas del siniestro y las responsabilidades del conductor detenido.

El Ministerio Público continúa recopilando antecedentes para determinar las circunstancias exactas de este fatal accidente que dejó cuatro víctimas en Villa Alemana.

