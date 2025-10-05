Tragedia en Villa Alemana: cuatro muertos tras brutal choque en la autopista Troncal Sur

Una madrugada marcada por la tragedia se vivió este domingo en la comuna de Villa Alemana, donde cuatro personas fallecieron y dos resultaron heridas tras una violenta colisión ocurrida en la carretera Troncal Sur, a la altura del enlace Peñablanca.

El hecho se registró cerca de las 03:15 horas, cuando dos vehículos menores colisionaron a alta velocidad en la ruta. De acuerdo con los primeros antecedentes, algunas personas habrían descendido de sus autos para asistir a los heridos del primer impacto, momento en que un tercer vehículo —una camioneta— los embistió, provocando el fatal desenlace.

Personal de Bomberos, Carabineros y el SAMU acudió rápidamente al lugar para rescatar a los heridos y controlar la emergencia. Dos de los lesionados fueron trasladados a centros asistenciales con heridas de mediana gravedad.

Además, se informó que entre los vehículos involucrados se encontraba una ambulancia del Hospital de Quillota-Petorca, cuyo personal también habría intentado auxiliar a las víctimas del primer accidente.

Según versiones preliminares, el conductor de la camioneta que provocó el segundo impacto habría estado bajo los efectos del alcohol, aunque esta información aún debe ser confirmada por las pericias de Carabineros, quienes confirmaron su detención.

SIAT Valparaíso indicó que se trabaja en establecer las causas exactas del siniestro y determinar las responsabilidades de los involucrados. El tránsito en la Troncal Sur estuvo parcialmente suspendido durante la madrugada debido a los trabajos de rescate y levantamiento de los cuerpos.