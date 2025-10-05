;

Autoridades impulsan campaña para que futura estación del Metro lleve el nombre de Violeta Parra: “Va con la identidad de la comuna”

La idea es “poder seguir recordándola, homenajeándola” de forma permanente con este homenaje en la Línea 7.

El recién pasado 4 de octubre se celebró el Día de la Música y los Músicos Chilenos, una fecha especial, marcada por el natalicio de Violeta Parra.

En Quinta Normal, donde residió la artista nacional, se impulsó con fuerza una campaña que busca que la futura estación de metro correspondiente a la línea 7, ubicada en la comuna, lleve el nombre de Violeta Parra.

Bajo este contexto, la ministra de Cultura, Carolina Arredondo, quien incentiva esta campaña, destacó la posibilidad de “poder seguir recordándola, homenajeándola” de forma permanente.

“Es algo que no solamente va con la identidad de una comuna o de un barrio, sino que también nos permite seguir relevando a las grandes mujeres que ha tenido nuestro país y que muchas veces siguen siendo invisibilizadas en distintos espacios y momentos”, añadió.

Por su parte, la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, hizo hincapié en la importancia que tiene la cultura como un pilar fundamental para un desarrollo en los barrios.

“Cuando uno habla de temas complejos como seguridad, creo que también es importante seguir generando cohesión y vínculo social en los barrios”, expuso.

Eso se hace a través de la cultura y el deporte. Esto aporta a hacer una vida social mejor”, agregó, valorando la visión e idea detrás de iniciativas que resaltan aspectos culturales.

