Mujer muere atropellada en Costanera Norte tras intentar cruzar por zona no habilitada

Según los primeros antecedentes entregados por Carabineros, la víctima tendría entre 30 y 40 años.

Una trágica situación se registró durante la madrugada de este domingo en la autopista Costanera Norte, luego de que una mujer muriera tras ser atropellada por un vehículo a la altura de la salida Dorsal, en dirección al oriente.

Según los primeros antecedentes entregados por Carabineros, la víctima —de entre 30 y 40 años— habría intentado cruzar la calzada por un sector no habilitado, siendo impactada de manera inmediata por un automóvil que circulaba a esa hora.

14 de junio del 2021/Santiago Carabineros realiza fiscalizaciones en la autopista Costanera Norte FOTO: KARIN POZO/AGENCIAUNO

El teniente Alejandro Lizama, de la Prefectura Santiago Norte, informó que la mujer “se encontraba en situación de calle y, al momento del atropello, ingresó a pie a la vía en un punto no autorizado”.

El conductor del vehículo, en tanto, fue sometido a la prueba de alcoholemia, arrojando resultado negativo.

Personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) trabajó en el lugar para levantar evidencia y determinar la dinámica exacta del accidente, mientras que el tránsito estuvo parcialmente suspendido durante parte de la madrugada.

Carabineros reiteró el llamado a los automovilistas a conducir con precaución, especialmente debido a las lluvias registradas en la capital, que han reducido la visibilidad y vuelto más resbaladizo el pavimento.

