Mujer muere atropellada en Costanera Norte tras intentar cruzar por zona no habilitada

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Una trágica situación se registró durante la madrugada de este domingo en la autopista Costanera Norte, luego de que una mujer muriera tras ser atropellada por un vehículo a la altura de la salida Dorsal, en dirección al oriente.

Según los primeros antecedentes entregados por Carabineros, la víctima —de entre 30 y 40 años— habría intentado cruzar la calzada por un sector no habilitado, siendo impactada de manera inmediata por un automóvil que circulaba a esa hora.

14 de junio del 2021/Santiago Carabineros realiza fiscalizaciones en la autopista Costanera Norte FOTO: KARIN POZO/AGENCIAUNO Ampliar

El teniente Alejandro Lizama, de la Prefectura Santiago Norte, informó que la mujer “se encontraba en situación de calle y, al momento del atropello, ingresó a pie a la vía en un punto no autorizado”.

El conductor del vehículo, en tanto, fue sometido a la prueba de alcoholemia, arrojando resultado negativo.

Personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) trabajó en el lugar para levantar evidencia y determinar la dinámica exacta del accidente, mientras que el tránsito estuvo parcialmente suspendido durante parte de la madrugada.

Carabineros reiteró el llamado a los automovilistas a conducir con precaución, especialmente debido a las lluvias registradas en la capital, que han reducido la visibilidad y vuelto más resbaladizo el pavimento.