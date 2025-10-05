;

“Un ídolo y posible futuro ministro del Deporte no debería promocionar algo ilegal”: Carlos Gajardo y debate por casas de apuestas online

El abogado aseguró que el Ministerio Público debió actuar hace tiempo tras los fallos de la Corte Suprema.

Cristóbal Álvarez

Durante este domingo, el abogado Carlos Gajardo reiteró que las casas de apuestas online operan al margen de la ley en Chile y criticó la promoción por parte de algunos personajes públicos a estos casinos.

“Estamos hablando de una actividad que es ilegal en Chile. Hemos llegado a niveles increíbles. Por ejemplo, está el caso de Claudio Bravo. Un ídolo y posible futuro ministro del Deporte no debería promocionar algo ilegal. Así de simple”, dijo en LUN sobre el excapitán de la Selección Chilena.

En ese contexto, señaló que “el tema es bien claro: los juegos de azar están prohibidos en Chile, salvo cuatro excepciones que indica la ley y que son la Lotería de Concepción, la Polla Chilena de Beneficencia, los casinos y el sistema Teletrak de los hipódromos. Todo lo demás es ilegal”.

El exfiscal explicó que la reciente resolución de la Corte Suprema, que ordenó a las empresas de telecomunicaciones bloquear el acceso a los sitios de apuestas, reafirma esa ilegalidad. Sin embargo, cuestionó la inacción de las autoridades.

“Esta es, en verdad, la segunda vez que la Corte Suprema se pronuncia, por lo que el Ministerio Público hace tiempo que debió iniciar acciones en contra de los que están operando ilegalmente en Chile”, señaló.

“Es como si yo comprara droga”

Consultado sobre por qué no se han impulsado esas investigaciones, Gajardo fue tajante: “El Ministerio Público debe recibir la orden de parte de la Fiscalía Nacional y no sé, ni entiendo por qué, ella no ha hecho cumplir la ley y prohibir la difusión de estas empresas pese a las resoluciones judiciales”.

No es correcto pensar en el principio de que la red de comunicaciones es neutral. Hoy tanto la televisión como las redes sociales deben bajar la publicidad de una actividad que es ilegal en Chile”, afirmó.

“Todos deberían cortar de inmediato sus relaciones con las casas de apuestas online. Argumentar que los contratos se hacen a través de agencias de marketing es absurdo. Es como si yo comprara droga y, por hacerlo con un contacto y no con el traficante directamente, no estuviera cometiendo un delito”, cerró.

